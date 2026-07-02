ブンデスリーガは2日、2026－27シーズンの日程を発表した。

リーグはすでに数日前から、シャルケの1部復帰に伴い復活するドルトムントとの“レヴィア・ダービー”の日程や、昇格を果たしたエルフェアスベルクの開幕カードなどを明かしていたが、新シーズンのすべての日程が決定した。



ブンデスリーガの第1節は8月28日から30日までの間に行われ、開幕戦は伊藤洋輝が所属するバイエルンvsシュトゥットガルトに決定。昨季2位のドルトムントは、ハンブルガーSVと対戦し、堂安律らを擁するフランクフルトは敵地でウニオン・ベルリンと対戦する。鈴木唯人のほかに、後藤啓介、山本理仁らが加わったフライブルクは、ブレーメンとの一戦に臨む。

復活した“レヴィア・ダービー”は第12節（2026年12月4日～6日）と第29節（2027年4月9日～11日）に開催される。また昇格を果たしたシャルケには、MF田中聡が今夏に加入しているおり、今季も日本人選手の活躍に期待がかかる。

なお、最終節は2027年5月23日。ブンデスリーガ16位と2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）3位が戦う入れ替え戦は、2027年5月27日/28日に1stレグ、2027年5月31日／6月1日に2ndレグがそれぞれ行われる。

ブンデスリーガ開幕節の対戦カードは以下の通り。詳細な日時は7月13日から17日の間に発表される予定となっている。※表記は現地時間

■8月28日

バイエルン vs シュトゥットガルト

■8月29日／30日

ドルトムント vs ハンブルガーSV

ライプツィヒ vs ボルシアMG

フライブルク vs ブレーメン

アウクスブルク vs シャルケ

マインツ vs パーダーボルン

ウニオン・ベルリン vs フランクフルト

ケルン vs ホッフェンハイム

エルフェアスベルク vs レヴァークーゼン