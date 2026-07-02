『FIFAワールドカップ2026』での激闘を終えた日本代表が2日、帰国した。“最高の景色”という名の「世界一」を目標に掲げて挑んだ今大会、チームは決勝トーナメント初戦で優勝5回を誇る強豪ブラジルに惜敗。志半ばで大会を去る結果となったが、帰国記者会見に臨んだ森保一監督の言葉からは、悔しさのなかにも確かな手応えと未来への道筋が感じとれた。

会見の中で、今回のワールドカップ（W杯）で「日本が得たもの」について問われた森保監督は、ブラジルとの真剣勝負を経て「我々がこれまで積み上げてきたことが世界のトップクラスとの戦いの中で十分渡り合っていけるという手応えもたくさん感じました」と総括。さらに指揮官は「この成長をしっかり続けていけば、必ず世界一を取れる。そういう日が来るということを大会の中で感じることができた」と語り、日本サッカーの可能性に強い確信を示した。

一方で、世界の頂点との間にある「わずかな、しかし重い距離」も浮き彫りとなった。スコアこそ僅差であったものの、ブラジル戦で押し込まれる時間が続いた展開について、森保監督は「まだまだ個の部分であったり、チーム戦術であったりっていうところは上げていかなければいけない」と率直に認めた。具体的には、ボールを奪ってから攻撃へと転じる際のクオリティを挙げ、「相手のカウンタープレスを受けてまた奪い返されるシーンが多かった」と課題を口にした。守備から攻撃への移行時の精度は、これから世界のトップと対等に渡り合うための“必須条件”となる。

「自分に対してはめちゃめちゃ本当に自分としては悔しくて残念な思い」と、采配への悔しさを滲ませた森保監督。しかし、今大会での戦いは単なる敗戦ではなく、世界の勢力図における現在地を正確に測る貴重な機会となった。ここで得た確信と、突きつけられた課題に向き合うことこそが、日本が真の強豪国となるための試金石となるのかもしれない。