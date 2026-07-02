6月に好調をキープし「完全復調」との声も高まったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。しかし、成績とは対照的に、打球データには気になる変化も見えていた。ゴロの増加や逆方向への打球減少、ハードヒット率の低下など、本来の大谷らしさを示す指標はむしろ後退している部分もある。数字と内容、そのギャップをデータから読み解く。（文：八木遊）

[caption id="attachment_272377" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Imsges）[/caption]

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、7月をほろ苦いスタートで迎えた。

ローテーション通りなら現地1日（日本時間2日）に先発予定だった大谷だが、デーブ・ロバーツ監督は登板を2日後ろ倒し。この日は「1番・指名打者」で出場したものの、5打数無安打。3打席連続のゴロアウトに続き、最後は連続三振と精彩を欠いた。

もっとも、1試合だけで状態を判断するのは早計だ。6月の大谷は打率.333、8本塁打、19打点を記録し、打率、出塁率、長打率はいずれも今季の月別最高。得点圏打率も.467と勝負強さが際立ち、「完全復調」と見る向きも少なくなかった。

【大谷翔平の今季月別成績】

打率、本塁打、打点、出塁率、長打率、得点圏打率

3～4月 .273、6本塁打、13打点、.406、.491、.167

5月 .289、4本塁打、18打点、.397、.495、.286

6月 .333、8本塁打、19打点、.435、.656、.467

数字だけを見れば、6月は文句なしの「完全復調」と映る。ただ、打撃内容まで掘り下げると、少し気になる変化も見えてくる。

米データサイト「FanGraphs」の打球データを見ると、6月は打球の傾向がこれまでとはやや異なっていた。

【大谷翔平の今季月別打球データ】

GB/FB、左方向への打球割合、ハードヒット率

3～4月 1.13、22.8％、51.9％

5月 1.07、24.7％、46.6％

6月 1.36、18.2％、42.4％

来月上旬にオールスターのメンバーが発表されるが、菅野はそれまでにあと2試合に登板する予定。両方で好投を続け、10勝到達が見えてくれば、オールスターの仲間入りを果たすチャンスは十分あるだろう。

そしてもう一つ注目されるのが、昨季に続いてトレード市場の目玉候補となるシナリオだ。昨季以上に強豪球団への移籍が現実味を帯びる可能性が高い。

まず目につくのが、ゴロとフライの割合を示すGB/FBだ。3～4月は1.13、5月は1.07だったのに対し、6月は1.36まで上昇した。

フライ1本に対してゴロが1.36本という計算になり、よりゴロが多い傾向にあったことを示している。

一般的に本塁打を量産する打者は、ある程度フライを打ち上げることで長打を増やす傾向がある。その意味では、6月の大谷は数字ほど理想的な打球傾向だったとは言えない。

さらに注目したいのが、左方向への打球割合だ。3～4月の22.8％、5月の24.7％に対し、6月は18.2％と、これも今季最低だった。

好調時の大谷は左方向への打球が増える傾向があるが、6月はそれがやや弱まっていた。

また、打球速度を基に算出されるハードヒット率も42.4％で今季最低。少なくとも一部の打球指標を見る限り、成績ほど打撃内容が改善していたとは言い切れないのではないだろうか。

もちろん、だからといって6月の好成績を否定する必要はない。

6月の本塁打数は今季最多の8本をマーク。これは決して矛盾ではない。打球傾向に変化があっても、甘く入った球を確実に仕留める能力は依然として健在だったということだ。

むしろ改善点は明確だ。打球角度が戻り、逆方向への強い打球が増えてくれば、本来の大谷らしい打撃に近づいていくはず。

7月は5タコという苦いスタートになったが、シーズンはまだ折り返し地点。6月の好成績が単なる「上振れ」だったのか、それとも完全復調への序章だったのか。

答えは打率ではなく、再び大谷らしい打球が戻ってくるかどうかにある。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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