BOØWY伝説の瞬間が蘇る、1986年初武道館幻の限定BOX完全復刻

日本のロックシーンに革命をもたらした伝説的なバンド・BOØWYが、7月2日（木）の夜に『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』における初武道館公演から40周年を記念したライブアルバムの発売を発表した。

去る6月25日未明、突然『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986 NAKED』2026 REMASTER on streamというタイトルと、さらにその下には”2026.07.02. 18:30.”という数字が公式サイトに掲載された。

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』とはBOØWYが1986年に行ったツアーで、その最終日である7月2日に初の武道館公演を行っている。氷室京介による「ライブハウス武道館へようこそ」というMCが発せられた伝説のライブ。18:30というのはまさに40年前の7月2日のライブの開演時刻。そして、40年後となる2026年7月2日18時30分より、YouTubeプレミア公開にて、この初武道館公演を、最新のデジタルリマスタリング音源で体感するリスニングイベントが開始され、40年前のライブ音源全19曲が再現された。そして最後の楽曲「NO. NEW YORK」が流れた後に40周年を記念したライブ・アルバムの発売情報が発表された。

この初武道館公演はチケットがソールドアウトであったがゆえに会場に来られなかった全国のファンにライブの感動をいち早く届けたいと、ライブのわずか1カ月後に『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』のライブ・アルバムとして、レコード（緑ジャケ）／CD（紫ジャケ）／カセットテープ（赤ジャケ）という3種すべてがレコードBOXサイズ、写真集入りという特別仕様でリリースされた。このパッケージは10万セット限定生産で、瞬殺で全国のレコードショップで即完した幻のアイテムである。ライブ・アルバムは売れないと言われた時代。しかしながら、BOØWYの躍進は勢いをとどまることを知らず、本作は中古市場でプレミア化。10万円～100万円という、とんでもない価格まで高騰することになった異例の作品となった。

その後、バンドはアルバム『BEAT EMOTION』、『PSYCHOPATH』が大ヒット。BOØWYの存在は社会現象となったが、頂点を極めたバンドは1987年12月24日に渋谷公会堂にて解散宣言。1988年4月5日・6日、完成したばかりの東京ドームにて最期のライブを行った。

バンドの形はなくなったが、限定盤"GIGS"復刻を求めるファンの要望は絶えず、1989年には『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』がCDで再発され、オリコンチャート1位を獲得。最終的な売り上げ枚数は累計で101万枚を突破。さらにその10年後、1998年までベスト盤を一切リリースしていなかったBOØWYにとって、ライブ定番曲を臨場感最高潮に味わえた『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』は、ライブを観たくても観ることができなかった後追いファンにとってBOØWY神話を加速するトリガーとなり、伝説を躍進する決定打となるアイテムとなる。日本のロックシーンをメインストリームへ押し上げた伝説のライブ・アルバム『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』。その後、1989年に標準仕様パッケージでCDのみが再発され、さらに2012年12月24日には、日本武道館での演奏を全曲収録した完全盤となる『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986 NAKED』がリリースされた。

そして、あの伝説の武道館から、40周年に当たる2026年。ORIGINAL盤とNAKED盤の音源を、BOØWYの数々のアルバムのミキシングとマスタリング・エンジニアリングを手掛けた坂元達也氏が、1986年のORIGINAL盤と2012年のNAKED盤の双方を新たにリマスター。あの夜のパフォーマンスがより一層クオリティの高い最新マスタリング・サウンドでよみがえる。

”3 DISC LP”と”COMPLETE BOX”ではそれぞれ1986年の付属していた写真集の復刻版、新規ライナーノーツ、ジャケ・デザインのポーチが同梱され、さらにCD／LP／カセットの3タイプが一挙に揃う”COMPLETE BOX”では、復刻写真集、新規ライナーノーツ、ジャケ・デザインのポーチに加えて、今では入手困難な当時のツアーパンフレットと武道館当日にのみ販売された限定パンフレットの縮刷復刻版、1989年盤の購入特典缶バッジ2種類と新たにデザインされるオリジナル・トートバッグも同梱される。当時は限定発売のため入手できなかった全国のBOØWYファンのみならず、リアルタイムでBOØWYを体験できなかった世代へもアピールできる貴重なアイテムとなっている。この坂元達也氏による最新リマスター音源はデジタル・リリースが開始。

また同時にBOØWY関係者による貴重なインタビューが記載された新たな書籍刊行の情報も発表された。これはBOØWYのコア・ファンならば知らぬ⼈はいないというファンクラブサイト『BOØWY HUNT』の会員限定コンテンツだった関係者14名へのインタビューに、新規関係者へのインタビューやアルバム解説などを追加し、当時のビジュアルとともに、「BOØWYとは何だったのか？」を、解散後にファンとなった⽅へも正しく伝わる本としてまとめており、2026年10⽉に（株）シンコーミュージック・エンタテイメントより発売予定。

＜リリース情報＞

BOØWY

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION

発売日：

[1]2026年10月28日（水）

[2]2026年12月24日（木）

[3]2026年12月24日（木）

・アイテム詳細

[1] 『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION：2 CD

品番：UPCY-8134/5 仕様：SHM-CD 2枚組

価格：4950円（税込） 4500円（税抜）

[2] 『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION：3 DISC LP

品番：UPJY-9584 仕様：12 inch.180g重量盤アナログ 3枚組BOX仕様

復刻写真集、新規ライナーノーツ、ジャケ・デザイン・ポーチ（緑ジャケ）同梱 特製BOX仕様

価格：16500円（税込） 15000円（税抜）

[3] 『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION：COMPLETE BOX

品番：UPCY-90264

仕様：12 inch.180g重量盤アナログ 3枚組＋SHM-CD 2枚組＋Cassette 2本

復刻写真集、新規ライナーノーツ、ジャケ・デザイン・ポーチ（赤ジャケ）、

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』ツアーパンフレット縮刷復刻版、

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』日本武道館 限定 ツアーパンフレット縮刷復刻版、

10cmサイズ特典復刻缶バッジ ２種類、オリジナル・トートバッグ同梱 特製BOX仕様

価格：39600円（税込） 36000円（税抜）

・収録曲目：下記３アイテム共通

[1] 『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION：2 CD

[2] 『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION：3 DISC LP

[3] 『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION：COMPLETE BOX

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』（オリジナル：1986年7月31日リリース）

M.01.「PROLOGUE」 作曲：布袋寅泰

M.02.「BAD FEELING」 作詞：氷室京介、高橋信／作曲：布袋寅泰

M.03.「ROUGE OF GRAY」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.04.「BLUE VACATION」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.05.「JUSTY」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.06.「BABY ACTION」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.07.「ホンキー・トンキー・クレイジー」 作詞：BOØWY／作曲：BOØWY

M.08.「わがままジュリエット」 作詞：氷室京介／作曲：氷室京介

M.09.「DREAMIN'」 作詞：布袋寅泰、松井五郎／作曲：布袋寅泰

M.10.「IMAGE DOWN」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.11.「NO. NEW YORK」 作詞：深沢和明／作曲：布袋寅泰

M.12.「JUST A HERO」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986 NAKED』（オリジナル：2012年12月24日リリース）

M.01.「PROLOGUE」 作曲：布袋寅泰

M.02.「BAD FEELING」 作詞：氷室京介、高橋信／作曲：布袋寅泰

M.03.「ROUGE OF GRAY」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.04.「BLUE VACATION」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.05.「JUSTY」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.06.「BABY ACTION」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.07.「GIVE IT TO ME」 作詞：氷室京介／作曲：氷室京介

M.08.「LIKE A CHILD」 作詞：松井恒松／作曲：布袋寅泰

M.09.「ホンキー・トンキー・クレイジー」 作詞：BOØWY／作曲：BOØWY

M.10.「わがままジュリエット」 作詞：氷室京介／作曲：氷室京介

M.11.「1994 -LABEL OF COMPLEX-」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.12.「WELCOME TO THE TWILIGHT」作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.13.「DREAMIN'」 作詞：布袋寅泰、松井五郎／作曲：布袋寅泰

M.14.「INSTANT LOVE」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.15.「IMAGE DOWN」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.16.「TEENAGE EMOTION」 深沢和明／作曲：布袋寅泰

M.17.「JUST A HERO」 作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.18.「DANCING IN THE PLEASURE LAND」作詞：氷室京介／作曲：布袋寅泰

M.19.「NO. NEW YORK」 作詞：深沢和明／作曲：布袋寅泰

※各CD店舗、ECサイトの予約特典については後日詳細を発表します。

■最新情報はこちら： https://bio.to/boowy_gigs_2026

■書籍情報

・B5変形判ハードカバー（BOØWY HUNTの縦⻑パンフレットと同⽐率）予定

・480ページ予定／予価4,000円（税込）／2026年10月下旬発売予定

・追加予定コンテンツ

◎平⼭雄⼀氏（⾳楽評論家。最初期からBOØWYを見続けられ、ロンドン・ライブにも帯同）インタビュー

◎森⼭朝雄氏（PAオペレーター。新宿ロフト時代から担当）インタビュー

◎全インタビュー等を担当した音楽コンシェルジュふくりゅう⽒がBOØWYの歩みを解説するヒストリカル・テキスト

◎BOØWY史を踏まえつつ6枚のオリジナル・アルバムを徹底レビュー……などなど。

・発売元：（株）シンコーミュージック・エンタテイメント

official site https://sp.boowyhunt.com/