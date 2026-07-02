トッテナム・ホットスパーは2日、ウェストハムからMFマテウス・フェルナンデスを獲得したことを発表した。背番号は、『18』となる。

2004年7月10日生まれのM・フェルナンデスは現在21歳。スポルディングでプロキャリアを始めた後、サウサンプトンなどを経て、2025年夏にウェストハムに加入。昨シーズンは、リーグ戦全38試合に出場し4得点4アシストを記録した。

トッテナム・ホットスパー加入が発表された同選手は、クラブ公式サイトにて「新たな一歩を踏み出すことに、とてもワクワクしている。トッテナムはビッグクラブであり、監督の存在が僕が加入を決めた大きな理由の一つでもある」と加入の決め手はロベルト・デ・ゼルビ監督の存在も大きいとしつつ、「監督と話しときは、とても特別な瞬間だった。僕たちは、サッカーに対する考え方が同じだったんだ。強固なチームとして、闘志とエネルギーを持ってピッチに立ち、すべての試合で勝利を目指すという点で一致した。早くプレーがしたい。チームメイトやファンのみんなに会いたい。クラブのために、全力を尽くすのが待ちきれないよ」と意気込みをコメントしている。

すでに今夏、アンドリュー・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得しているトッテナム・ホットスパーにとって、5人目の新戦力となった。