アシックスジャパンは7月10日、「NOVABLAST 6(ノヴァブラスト6)」(希望小売価格17,600円)4品番を、アシックスオンラインストア、アシックス直営店各店(ファクトリーアウトレットを除く)、全国のスポーツ用品店などで順次発売する。

今回発売する商品は、ボリューム感のあるデザインとしながら、履いてすぐに軽さと優れた反発力が感じられるなど、軽快な走り心地を追求した「NOVABLAST」シリーズの最新作となる。ミッドソール(甲被と靴底の間の中間クッション材)前部に軽量かつ反発性に優れたフォーム材を搭載したのが特徴で、弾むような感覚と推進力を得られるとともに、エナジーを感じるデザインとなっている。これからランニングをはじめる人や、日常的にランニングを楽しむ人におすすめだという。

ミッドソールには、「FF BLAST MAX(エフエフブラストマックス)」を、さらに前部には「FF TURBO SQUARED(エフエフターボスクエアード)」を採用している。2つの素材がもつ優れたクッション性と反発力が相乗効果を発揮し、より高いエネルギーリターンを提供する。

靴底には、前モデルと同様にやわらかく軽量ながら耐摩耗性に優れた素材を使用しつつ、前部には、さまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP(アシックスグリップ)」を採用した。

アッパー(甲被)は、軽量で伸縮性に優れた「エンジニアードウーブン」を採用している。部位に応じて織り方や孔の大きさを変えることで、通気性とフィット感のバランスを追求している。

男性用は、ウイズをスタンダードとワイドで展開する。サイズは24.5～29.0cm(0.5cm刻み)、30.0cm、31.0cm、32.0cm。スタンダードのカラーはローズダスト×イルミネートイエロー、ブラック×ブラック、ホワイト×ホワイト、ソフトオート×グレージュ、エナジーアクア×ホワイト、イルミネートイエロー×ブラック。ワイドはローズダスト×イルミネートイエロー、ブラック×ブラックを用意する。

女性用も、ウイズはスタンダードとワイドを用意。サイズは22.5～26.5cm(0.5cm刻み)。スタンダードのカラーはローズダスト×イルミネートイエロー、ブラック×ブラック、ホワイト×ホワイト、ソフトオート×エナジーアクア、エナジーアクア×ホワイト、ダリア×ラベンダーグレー。ワイドはローズダスト×イルミネートイエローとなる。