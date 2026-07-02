RIZIN広島大会の熱気が冷めやらぬ中、格闘技の奥深さを「知る」「体験する」特別なイベントが広島で開催されます。プロのレフェリーからルールの真髄を学び、RIZIN選手を支えるハンドラップ技術を習得。さらに、英国発の格闘技ブランドRDX SPORTS JAPANの製品が手に入るチャンスも！この記事を読めば、あなたが格闘技をさらに深く楽しめるようになる、その秘訣がすべてわかります。

RIZINの熱狂をそのままに！広島で「格闘技の舞台裏」を体験

皆さん、こんにちは！格闘技ファンならずとも、その熱気に心を奪われるRIZIN。あの激戦の翌日、広島で一体何が起こるのかご存知でしょうか？

実は、来る2026年7月19日(日)、広島の地で「JMOC MMA オープンキャンパス in 広島」という、格闘技の知られざる奥深さを体験できる特別なイベントが開催されます。そして、この注目のイベントを、英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN」が公式サポーターとして強力にバックアップすることが決定しました！

「abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA」の翌日に設定されたこのイベントは、RIZINで感じた熱量や感動を胸に、さらに一歩踏み込んで格闘技の世界を深掘りする絶好のチャンスです。単なる観戦では味わえない、試合を支えるプロフェッショナルたちの技術や、競技ルールに隠された奥義に迫れるのが最大の魅力。格闘技ファンはもちろん、お子さんや未経験者まで、誰もが楽しめるプログラムが用意されています。

【イベント概要】

プロフェッショナルから学ぶ！充実のプログラム内容

JMOC MMA オープンキャンパス 2026 in 広島2026年7月19日（日）11:00～エディオン蔦屋家電 3F イベントスペース（広島駅前）一般社団法人日本MMA審判機構（JMOC）

イベントは大きく分けて3つの柱で構成されており、どれも見逃せない内容となっています。

第1部：RIZIN広報・横島加奈氏と学ぶ格闘技ルール（11:00～12:00）

前日のRIZIN広島大会を振り返りながら、RIZIN広報の横島加奈氏をMCに迎え、現役のJMOCレフェリーたちが格闘技のルールや判定基準を分かりやすく解説してくれるトークセッションです。

「あの時、なぜあの判定だったんだろう？」「格闘技のルールって、実はこんな深い意味があったのか！」といった疑問が解消される、目からウロコの時間になること間違いなし。格闘技をより深く理解することで、今後の観戦も何倍も楽しくなるはずです。

第2部：プロの技術を習得！JMOCハンドラップ講習会＜基礎編＞（12:30～14:30）

横島加奈（RIZIN広報）、豊永稔、福田正人、長瀬達郎20席限定の指定席（特典付き）は有料ですが、これは嬉しいポイントですね。

プロ格闘家が試合前に必ず行う「ハンドラッピング」の技術を、RIZINでも実際に選手を担当する内田龍介氏から直接学べる実践型の講習会です。

ハンドラッピングとは、選手の拳や手首を保護し、安全に競技を行うために非常に重要な技術。この講習会では、その基礎から丁寧に教えてもらえるとのことで、格闘技を安全に楽しむための第一歩として、ぜひ体験していただきたいプログラムです。

そして、この講習会の受講者全員には、なんと公式サポーターであるRDX SPORTS JAPANから、実際の練習でも使えるRDX製品が記念品として提供されます！これはコスパ抜群、むしろ参加するだけでお得感がありますね。

【提供されるRDX製品】

同時開催：お子様も楽しめる「こども向け体験イベント」（12:30～14:30）

内田龍介（JMOC認定ハンドラップオフィシャル）

お子さん連れの方も安心！元格闘家の渡慶次幸平氏をゲストに迎え、ゲーム企画やお菓子のプレゼントが用意されています。家族みんなで格闘技の魅力を感じられる、嬉しい企画ですね。

格闘技の公正な運営を支える「JMOC」とは

今回のイベントを主催する「JMOC（日本MMA審判機構）」は、MMA（総合格闘技）の審判員を養成・育成し、競技の安全かつ公正な運営に貢献している組織です。プロモーションから独立した中立の第三者機関として、数々の大会に審判員を輩出している彼らの存在は、格闘技というスポーツの信頼性を高める上で非常に重要ですます。

彼らがイベントを通じて、格闘技の安全性や審判の役割を一般の人々に伝えることは、競技の健全な発展にとって不可欠だと私は考えます。

高品質を身近に！グローバルブランド「RDX® SPORTS」の魅力

イベントの公式サポーターを務める「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーです。これまでに累計5,000万個以上を販売し、その品質は世界中で認められています。

彼らが目指したのは「もっとボクシングを身近なものにしたい」という想い。これまでのボクシング用品はプロ向けで高価なものが多く、一般の人々には手が出しにくいものでした。しかしRDX® SPORTSは、世界特許まで取得した独自の製造方法とパキスタンに構える自社工場によって、丈夫で高品質、それでいて低価格な製品を作ることに成功したのです。

私もかつて、格闘技用品の価格に驚いた経験があります。そんな中、RDX® SPORTSのようなブランドが、アマチュアスポーツや学生スポーツを応援する姿勢を掲げ、「チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランド」を目指していることは、本当に素晴らしいことだと感じます。今回のイベントでのRDXバンテージ提供も、まさにその理念の表れと言えるでしょう。

特別な一日で、格闘技への理解を深めよう！

RIZINの熱狂が冷めやらぬ広島で、格闘技の「裏側」に触れ、安全に楽しむための知識と技術を学べるこの「JMOC MMA オープンキャンパス in 広島」。

無料の立ち見席で気軽に楽しむもよし、ハンドラップ講習で実践的なスキルとRDX製品をゲットするもよし。お子さんと一緒に、格闘技の魅力を多角的に味わえる、またとない機会です。

ぜひ、2026年7月19日(日)はエディオン蔦屋家電 3F イベントスペースへ足を運び、格闘技の世界をさらに深く楽しんでみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。