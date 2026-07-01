DeNAは1日、公式戦連動イベントとしては異例の試みとして球場外へと舞台を拡大し、7月26日（日）に日本最大である3,500機のドローンを駆使したショー『YOKOHAMA STAR☆NIGHT DRONE SHOW』 in みなとみらいエリアを開催すると発表した。

このイベントは、8月4日（火）〜6日（木）の阪神戦を対象に開催する『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』との連動イベント。「YOKOHAMA STAR☆NIGHT」は「一人ひとりが星のように輝いてチームも街も元気になる。」をコンセプトに、横浜DeNAベイスターズが誕生した2012年シーズンから続く“横浜・夏の一大イベント”。2019年には100機、2024年と2025年には500機のドローンを用いたショーを披露するなど、毎年このコンセプトを体現するような光煌めく幻想的なショー演出を実施してきた。そして今年は、「“人と街をつなぐ”存在であり続けたい」というI☆YOKOHAMAの理念のもと、横浜スタジアムを飛び出し横浜を代表するスポットの一つであるみなとみらいへと舞台を拡大。横浜の空全体を舞台にした壮大なエンターテインメント演出を届ける。

7月26日（日）の 『YOKOHAMA STAR☆NIGHT DRONE SHOW』 in みなとみらいエリアでは、日本最大の3,500 機のドローンと花火がみなとみらいの夜空を彩ります。臨港パークを観覧エリアとし、どなたでも無料で観覧可能。8月4日（火）〜6日（木）に開催される『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』では、横浜スタジアム場内にてドローン 600 機と音・光・映像・花火が融合したショー『YOKOHAMA STAR☆NIGHT DRONE SHOW』 in 横浜スタジアムを開催。みなとみらいの広大な空から横浜スタジアムへとストーリーが繋がっていく連動演出により、横浜の街を一つにする熱狂のフィナーレを創出する。