「打棒が冴え渡っている」鈴木誠也、メジャー通算100本塁打！　日本人4人…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、7月1日（日本時間2日）に本拠地リグリー・フィールドで行われたサンディエゴ・パドレス戦に出場し、5打数3安打1四球3打点の活躍でメジャー通算100号本塁打を達成したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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一回表、先頭から3人中2人が出塁した場面で、鈴木は先発ウォーカー・ビューラー投手のカーブを捉え、左中間席中段に飛び込むスリーランホームランを放った。











スタットキャストによる推定飛距離は426フィート（約129.8メートル）に達し、これが節目となる通算100号本塁打となっている。



先発のビューラーはこの回で早くも大量失点を喫し、序盤で試合の主導権をカブスに明け渡す形となった。



日本生まれの選手によるメジャー通算100本塁打到達は、松井秀喜（175本）、イチロー（117本）、大谷翔平（298本）に続き史上4人目。



同メディアは、鈴木について「元ワールドシリーズMVP、殿堂入りが確実な選手、そして今すぐにでもクーパーズタウンでの殿堂入りスピーチを書き始められるであろう選手と並んだ」と評し、その重みを強調している。



鈴木の長打力は、同メディアが「ここ1週間は打棒が冴え渡っている」と表現するほど際立っている。



6月13日に右膝を軽く痛めて以降、復帰後最初の8試合こそ長打率.375にとどまったが、直近5試合では長打率.714まで急上昇した。



今回の一発は金曜日以降3試合で3本目の本塁打となる。



この日はカブス打線全体が爆発し、チームで8本塁打を放って球団記録に並んだ。



鈴木の一打はその一本として、23-3という大勝を後押ししている。



同メディアは、鈴木が「誰の目にも文句なしの完璧な一発」で通算100号に到達したと評している。



今季ここまで安定した成績を残してきた鈴木にとって、節目の一発はさらなる記録更新への弾みとなりそうだ。



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