東京ヤクルトスワローズのモイセエフ・ニキータ【写真：産経新聞社】


　


東京ヤクルトスワローズ　最新情報

　東京ヤクルトスワローズのモイセエフ・ニキータは1日、ファーム交流戦の読売ジャイアンツ戦に「1番・右翼」で先発出場。同試合の5回にファインプレーを見せるなど、攻守で活躍した。
 


サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！
今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］


 
　ヤクルトが2-3と1点を追う5回、巨人は2死二塁で7番・若林楽人に打席が回った。
 

　

 
　若林はヤクルトの先発・佐藤琢磨の5球目を右翼方向へ打ち上げた。打球がファウルゾーンに落ちるかと思われたが、右翼のモイセエフがダイビングキャッチでアウトにした。
 
　打っては、初回に右翼への二塁打を放つと、5回にも安打をマーク。試合は2-4でヤクルトが敗れたが、モイセエフは投打で存在感を放った。
 
　高卒2年目のモイセエフは、今季4月17日に初の一軍昇格。同20日に降格となったものの、6月11日に再昇格を果たし、同21日の広島戦では「6番・右翼」でプロ初スタメン入りした。
 
　今季のファーム成績は、40試合の出場で打率.234、2本塁打、9打点、6盗塁。アピールを続け、後半戦にも一軍の舞台に立てるか注目だ。

 






　


【動画】飛び込んだ！モイセエフのファインプレーがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

巨体が宙を舞う

モイセエフ この身のこなし
味方ブルペン前でのファインプレー

⚾️ヤクルト×巨人（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【関連記事】





この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓





 
【了】