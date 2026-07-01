







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。一部からは既存戦力の健康維持を優先すべきではという意見もある中、米メディア『ファンサイデッド』は、むしろ積極的にトレードを検討すべきだと主張している。



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同メディアは「トレード期限までに、MLBの全30球団が絶対に犯してはならない1つのミス」と題した記事の中で、MLB各球団がトレード期限で回避したい展開についてそれぞれ指摘。











ドジャースについては「何もしないでいること」としつつ、「ドジャースはワールドシリーズ（WS）を2連覇している。だからこそ、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏には疑う余地のない実績があり、信頼されるだけの資格がある。それでも、WS3連覇を達成する絶好のチャンスがある。そして、プロスペクトを放出せずに抱え込むだけでは、トロフィーを三度掲げることには近づけない。チームにタリック・スクーバル投手は絶対に必要なのか？ いや、そうではない。アロルディス・チャップマン投手は絶対に必要なのか？ それも違う。では、この2人が加わればチームはもっと強くなるのか？ もちろん、その答えはイエスだ」と記している。



ドジャースは望めば全てのトレードを実現できるとも称されるほど豊富な資金力・プロスペクトを有しているが、フロントが今後どのような手を打つのか、それとも打たないのかは要注目だ。



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