ヤクルト対巨人、3回終え1-1の同点

巨人が1回裏に泉口のタイムリーで先制したが、ヤクルトも3回表にサンタナの適時打で追いついた。投手戦の様相を呈する序盤を終え、両チーム互いに譲らず、中盤へと進む。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(左)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(一)大城 6(捕)岸田 7(中)キャベッジ 8(右)中山 9(投)西舘

ヤクルト: 1(一)赤羽 2(右)増田 3(遊)長岡 4(左)サンタナ 5(中)岩田 6(三)松下 7(捕)中村悠 8(二)石井 9(投)奥川

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 70 38 31 1 .551 -
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
3 巨人 70 37 31 2 .544 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 71 42 28 1 .600 -
2 西武 76 44 30 2 .595 0
3 日本ハム 76 43 33 0 .566 2
4 オリックス 73 38 34 1 .528 5
5 ロッテ 70 34 33 3 .507 6
6 楽天 72 27 44 1 .380 15