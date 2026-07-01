ソフトバンク、序盤で5点リード

ソフトバンクが1回裏に3点、3回裏に2点を追加し、西武を突き放した。栗原は1本塁打を含む活躍で2打点、2得点を挙げ、正木も本塁打で打点を稼いだ。柳町も2打点でチームを牽引し、序盤を終えて5点差となっている。

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