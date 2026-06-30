SBI証券は、7月10日から横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で開催される体験型イベント「たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～」に特別協賛すると発表した。親子で楽しみながら資産形成や金融リテラシーに触れられる企画を展開する。

同社は近年、NISA制度の普及や金融教育への関心の高まりを背景に、若年層や親子世代に向けた資産形成支援を推進している。今回の協賛では、「たべっ子どうぶつ」の世界観を活用したWEBコンテンツなどを通じて、資産形成を身近に感じるきっかけを提供するとしている。

親子で楽しめる3つの特別企画を実施

「たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～」は、ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観を体験できる屋内イベント。累計32万人を動員した「たべっ子どうぶつLAND」の第5弾として、7月10日から9月27日まで開催される。

SBI証券はイベント内で、親子向けの3つの特別企画を実施する。

オリジナルグッズをプレゼント

SBI証券公式LINEを友だち追加し、アンケートに回答した来場者には、「たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～」オリジナルクリアファイルと特製ショッパーをプレゼントする（なくなり次第終了）。

フード購入で限定間違い探しシート

会場内で対象のフードまたはドリンクを1点以上購入した来場者には、会場限定の「オリジナル間違い探しシート」を配布する（なくなり次第終了）。

Simejiとのコラボ企画も予定

人気キーボードアプリ「Simeji」とのコラボレーション企画として、期間限定の「たべっ子どうぶつ」オリジナルデザインキーボードの配信も予定している。詳細は後日発表される。

イベント概要

イベント名：たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～

開催期間：2026年7月10日～9月27日

会場：ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）

時間：平日10:00～17:30、土日祝10:00～19:00（90分ごとの入替制）