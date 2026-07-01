Rockon Social Club、「男闘呼組」セルフカバーアルバム第2弾発売決定

Rockon Social Clubが、ニューアルバム『WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club』をリリースすることが決定した。

同作は、伝説的な復活・解散を遂げだ男闘呼組メンバーの成田昭次・岡本健一・高橋和也・前田耕陽、プロデューサーも務めるギターの寺岡呼人、ドラマーの青山英樹によるRockon Social Clubによる男闘呼組のセルフカバーアルバム第2弾。「DAYBREAK」「秋」「不良」をはじめ、Rockon Social Clubアプリのプレミアム会員から寄せられたリクエストをもとにセレクトされた30曲に加え、Rockon Social Clubの新曲「The Warriors」、KURE 5-56新テレビCM「北斗の拳 開かない扉」篇のCMソング「Love Survivor」を収録した全32曲を収録。発売日、商品仕様、価格などの詳細は、順次発表される。

また、2026年9月3日（木）東京・Zepp Hanedaを皮切りに開幕するRockon Social Clubの全国ツアー「KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2026 WARRIORS」追加公演が決定した。Rockon Social Clubとして初となる河口湖ステラシアター公演を含む11公演が追加され、全22公演のツアーとなる予定。

■寺岡呼人（Producer/Guitar）コメント

男闘呼組のカバー30曲のレコーディング。

いざレコーディングが始まると、「ライブ」のようなレコーディングになった。

時間を掛けてしまうと鮮度がなくなるので、まるでライブのように次々と演奏と歌をレコーディングしていった。

なので、セルフカバーアルバムだけど、ライブアルバムのようなテンションのアルバムになるはず。

過去の曲と向き合いながら、「現在」の声と演奏を刻んでゆくメンバーの姿に、男闘呼組への愛と覚悟を感じました。

過去の自分達に恥ずかしくない作品にしたいという気合いと、ファンの曲への想いを裏切りたくない気持ちが詰まったアルバムになっていると思います。

是非、期待していてください。

■岡本健一（Vocal / Guitar）コメント

2023年8月に解散した男闘呼組の楽曲をRockon Social Clubで、セルフカバーアルバムをリリースするにあたり、100曲を超える中からどの曲をレコーディングするかは、応援してくれているファンの方々に委ねようと思いました。

男闘呼組の曲は全て約30年前の曲になりますが、今の自分達で改めてレコーディングしてみると想像以上にハードでした。

ただひたすらにメンバーの奏でる音に必死になって弾き、歌い、目の前にある曲の世界に入り込んで行くと、昔とか今とか、男闘呼組とかRockon Social Clubとかの境界線も無くなり、演奏する曲の中で様々な物語や情景が浮かび上がる時が、たくさんありました。

どれも名曲ばかりなので、どの曲から聴いても最高ですが、全体を通して聴くと頭の中で壮大なドラマが生まれるような気がします。

Rockon Social Clubのニューアルバムで男闘呼組cover 30曲、楽しみにしていて下さい。

＜リリース情報＞

Rockon Social Club

New Album『WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club』

=収録曲=

【男闘呼組 cover number】

・DAYBREAK

・Stand Out

・ロックよ静かに流れよ〜Crossin Heart〜

・第二章 追憶の挽歌

・Midnight Train

・秋

・Lonely…

・TIME ZONE

・CROSS TO YOU

・ROCKIN MY SOUL

・DONT SLEEP

・みんな仲よし

・THURSDAY MORNING

・眠りにつく前に

・ONE DAY

・MY LIFE

・CROSS TO YOU-雨-

・TEARS

・ルート・17

・赤ちょうちんでくらせ

・不良

・ROLLING IN THE DARK

・REIKO

・-M-

・KIDS

・翼なき疾走

・Burn it

・インディアンの丘で

・みはり

・FOREVER

【Rockon Social Club original number】

・The Warriors

・Love Survivor

＜ライブ情報＞

KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2026 WARRIORS

9月3日（木）東京・Zepp Haneda [開場17:00／開演18:00]

9月4日（金）東京・Zepp Haneda [開場17:00／開演18:00]

9月11日（金）福岡・UNITEDLAB [開場17:00／開演18:00]

9月12日（土）福岡・UNITEDLAB [開場15:00／開演16:00]

9月18日（金）東京・豊洲PIT [開場17:00／開演18:00]

9月19日（土）宮城・SENDAI GIGS [開場15:00／開演16:00]

9月20日（日）宮城・SENDAI GIGS [開場15:00／開演16:00]

9月24日（木）大阪・Zepp Namba [開場17:00／開演18:00]

9月25日（金）大阪・Zepp Namba [開場17:00／開演18:00]

10月1日（木）北海道・Zepp Sapporo [開場17:00／開演18:00]

10月2日（金）北海道・Zepp Sapporo [開場17:00／開演18:00]

【追加公演】

10月10日（土）山梨・河口湖ステラシアター[開場15:00／開演16:00]

10月11日（日）山梨・河口湖ステラシアター[開場15:00／開演16:00]

12月2日（水）愛知・Niterra 日本特殊陶業市⺠会館ビレッジホール[開場17:00 / 開演18:00]

12月4日（金）東京・SGC HALL ARIAKE[開場17:00 / 開演18:00]

12月6日（日）広島・JMSアステールプラザ[開場15:00 / 開演16:00]

12月13日（日）香川・サンポートホール高松[開場15:00 / 開演16:00]

12月18日（金）福岡・福岡国際会議場[開場17:00 / 開演18:00]

12月22日（火）大阪・NHKホール大阪[開場17:00 / 開演18:00]

12月23日（水）大阪・NHKホール大阪[開場17:00 / 開演18:00]

12月26日（土）宮城・東京エレクトロンホール[開場15:00 / 開演16:00]

12月28日（月）東京・東京ガーデンシアター[開場17:00 / 開演18:00]

【チケット料金】

・ライブハウス公演

1F前方スタンディング：13,500円（税込・整理番号付・D代別）

1F後方指定席：13,500円（税込・D代別）

2F指定席：14,500円（税込・D代別）※福岡 UNITEDLAB/東京 豊洲PITを除く

・追加公演

指定席：13,500円（税込）

【チケット販売スケジュール】

・ライブハウス公演一般発売

9月公演：8月1日（土）10:00 / 10月公演：9月5日（土）10:00

・追加公演

RSCアプリ先行：受付期間7/1(水)12:00〜7/12(日)23:59 https://rockonsocialclub.com/app/

プレリク1次先行：受付期間7/18(土)12:00〜7/28(火)23:59 https://l-tike.com/rockonsocialclub/