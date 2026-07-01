巨人 vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs ヤクルト
- 開催球場：きたぎんボールパーク
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-巨人2勝（6/30 ヤクルト4-3巨人 (ヤクルト)、5/21 巨人1-3ヤクルト (ヤクルト)、5/19 巨人2-0ヤクルト (巨人)、5/6 ヤクルト5-0巨人 (ヤクルト)、5/5 ヤクルト2-3巨人 (巨人)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|3
|巨人
|70
|37
|31
|2
|.544
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|71
|42
|28
|1
|.600
|-
|2
|西武
|76
|44
|30
|2
|.595
|0
|3
|日本ハム
|76
|43
|33
|0
|.566
|2
|4
|オリックス
|73
|38
|34
|1
|.528
|5
|5
|ロッテ
|70
|34
|33
|3
|.507
|6
|6
|楽天
|72
|27
|44
|1
|.380
|15