ロッテ4点リード、佐藤都志也4打点

ロッテが4回表に集中打で4点を奪い、楽天を突き放した。佐藤都志也は4回に先制の4号満塁弾を放ち、4打点と活躍。6回を終えて4-0でロッテが優位に試合を進めている。

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