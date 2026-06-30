ヤクルト巨人、序盤は投手戦
ヤクルトと巨人の一戦は、3回を終え0対0の投手戦となっている。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず、均衡が破れないまま試合は中盤へと進む。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 2(左)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(三)坂本勇 8(右)笹原 9(投)戸郷
ヤクルト: 1(二)武岡 2(右)増田 3(遊)長岡 4(左)サンタナ 5(中)岩田 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(投)山野 9(三)松下
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15