ヤクルト巨人、序盤は投手戦

ヤクルトと巨人の一戦は、3回を終え0対0の投手戦となっている。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず、均衡が破れないまま試合は中盤へと進む。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(左)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(三)坂本勇 8(右)笹原 9(投)戸郷

ヤクルト: 1(二)武岡 2(右)増田 3(遊)長岡 4(左)サンタナ 5(中)岩田 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(投)山野 9(三)松下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15