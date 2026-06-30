今日の運勢 7月1日（水）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月1日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月1日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調な日。遠慮していたことがあれば、思いきって伝えてみると良いでしょう。仕事などもあなたのアイデアによって、良い方向へ進みそう。あなたの評価がグンとアップするようです。やる気がアップしているようです。苦手に感じていたことも楽しめそう。明るい気分でいると、交友関係にも良い影響がありそう。久しぶりに会いたいと思った人に連絡をしてみると良いでしょう。雑誌やテレビなどで見た運動をするなど、良いなと思ったものを取り入れるようにしましょう。色々試してみると、自分に合ったものが分かりそう。ファッションやメイクなどで素敵だなと思ったものは挑戦してみて。今日は、あまり深く考えずに「なるようになる」と思っていると上手くいきそう。とくにパートナーや恋人と話すときは、身構えずにその場の雰囲気で会話をすると良いでしょう。フルーツを食べると運気アップ！買い物をするときは、最小限にするなど生活の知恵を身に付けていくようです。SNSなども参考にしてみると良いでしょう。副業などで収入源を増やしていくのもアリ。得意なものを整理してみて。リラックスして楽しんでいると、ラッキーなことが起こるかも。とくに会ってみたかった人に会えるチャンスなどを引き寄せそう。プライベートが充実してくると、仕事などにも良い影響が出てくるでしょう。要領よく仕事や家事をこなすことができそうです。家族からも感謝されることでしょう。頑張りすぎてしまいそうなので、疲れを感じたら水分補給をするなど適度に休憩をとるようにしましょう。仕事や勉強などで頑張っていると、自分の新たな一面や才能に気づけそう。自分のやり方や考え方に自信を持ちましょう。仕事をする場所を片付ければ、さらに集中力もアップ！意識しなくても相手の話を上手に盛り上げることができるようです。そんなあなたに淡い恋心を抱く人がいるかも。食事などに誘われたら、一緒に出かけてみると良いでしょう。これまでの経験を活かすことができそう。質問や相談などされる場合もあるので、丁寧に応えてあげると良いでしょう。今日は急いで結論を出さずに、じっくり考えてみる方が大切かも。忙しい一日になりそう。やることがたくさんあるようですが、周りの人にも協力してもらいながらおこなうと良さそう。用事が済んだあとは、好きなことをしてストレス発散をしましょう。今日は、無理をせずゆっくりと過ごすと良いでしょう。映画やドラマなどを観ていると、自然とやる気がわいてくるかも。明日からの予定を改めて考えてみるのもアリ。お気に入りの文具を使うと吉。夏の過ごし方など考えてみると◎暑さ対策など、できることを行って心も身体も気分良く過ごせるようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/