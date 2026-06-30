IRONMAN表彰台を支えた秘密：足攣り知らずの「精密」補給戦略とは？

長時間の運動中に襲いかかる足攣りや、突然のエネルギー切れ。これらの壁に阻まれ、最高のパフォーマンスを発揮できなかった経験はありませんか？実は、世界のトップアスリートたちは、これらの悩みを克服するために「精密」な補給戦略を徹底しています。この記事では、トライアスロンの最高峰IRONMANで表彰台に輝いた古谷純平選手が、いかにしてPrecision Fuel & Hydrationを駆使し、足攣り知らずの驚異的な走りを実現したのか、その秘密に迫ります。あなたも、自身の限界を超えるためのヒントを見つけてみませんか？

鉄人たちの祭典「IRONMAN」で日本人選手が快挙

スイム3.8km、バイク180km、ラン42.2km――想像を絶する距離を一日で走り抜く、トライアスロンの最高峰「アイアンマン」。先日、オーストラリア・ケアンズで開催された「IRONMAN Cairns 2026」では、世界中の超人たちが己の限界に挑む熱い戦いが繰り広げられました。その過酷な舞台で、日本人選手が再び輝かしい成果を収め、日本のトライアスロン界に大きな興奮をもたらしています。

古谷純平選手、プロカテゴリーで堂々の3位表彰台！

古谷純平選手

プレシジョンサポート選手として参戦した古谷純平選手は、プロカテゴリーでなんと3位に輝き、世界トップクラスの舞台で表彰台を獲得するという快挙を達成しました！彼の記録は以下の通りです。

スイム：49:12

バイク：4:20:29

ラン：2:45:46

トータル：8:01:32

この過酷なレースを8時間台で完走しただけでなく、特にランのタイムはまさに圧巻の一言です。古谷選手はレース後、「IRONMAN2大会連続表彰台獲得を支えてくれたプレシジョンと共に、今年最大の目標であるKONA TOP20に向けて引き続き頑張ります！」と、次なる目標への意欲を燃やしています。

寺澤光介選手も健闘の15位！

寺澤光介選手

同じくプレシジョンサポート選手の寺澤光介選手も、プロカテゴリーで15位という素晴らしい結果を残しました。

スイム：0:52:03

バイク：3:32:47

ラン：3:34:33

トータル：9:05:58

寺澤選手は「理想の展開ではないもののランの途中までは想定内で走っていましたが、その後脚が上手く動かなくなってしまい大失速してしまいました。」と悔しさを滲ませつつも、「シーズンの後半戦は佐渡ロング日本選手権、１２月にIRONMAN Busseltonがあるのでそこに向けて今回のレースを活かして強化していきたいと思います。」と前向きな姿勢を見せています。彼の今後の活躍にもぜひ注目しましょう！

勝利を呼び込む「精密」な補給戦略とは？

両選手の素晴らしいパフォーマンスの裏には、彼らを支える「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」という強力な味方の存在がありました。特に、古谷選手が明かしてくれた具体的な補給戦略は、私たちに多くのヒントを与えてくれます。

: 1Lボトル3本に「ドリンクミックス120g＋電解質1500タブレット1錠」を溶かし、さらにジェル2本を摂取。: ジェル2本と電解質カプセル4錠を摂取。

注目すべきは、気温が上がらない予報だったため、「ドリンクミックスの量を90gから120gに増やし、飲み切れなかった時にもしっかり糖質を摂取できるように調整した」という点です。環境に応じたこのような細やかな調整が、最高のパフォーマンスを引き出す秘訣なのです。

そして、「ランの時には電解質カプセルを使用することで、電解質補給をしっかり行い、足攣りも一切なく最後まで走り切ることが出来ました。」という古谷選手の言葉からは、電解質補給の重要性と、それが足攣り防止に直結することが明確に伝わってきます。

Precision Fuel & Hydrationとは？

Precision Fuel & Hydrationの製品イメージ

「プレシジョンフューエル&ハイドレーション」は、2011年にイギリスで創業されたブランドが製造販売する電解質補助食品です。電解質補助食品とは、汗と共に失われるナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの重要なミネラル（電解質）を効率的に補給するための食品。これらは筋肉の収縮、神経伝達、体液バランスの維持に不可欠であり、不足するとパフォーマンス低下や足攣り、さらには熱中症に繋がることもあります。

あなたに最適な「オーダーメイド補給プラン」が最大の強み！

THC公式LINEで提供される補給プランのイメージ

このブランドの製品が他の補給食と一線を画す最大の理由は、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することにあります。THC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適なプランを確認できるだけでなく、独自の「汗体質分析（スウェットテスト）」を受けることで、まるで専属の栄養士がいるかのように、化学的根拠に基づいた最適な補給プランを構築してくれるのです。これはまさに、これまでの補給戦略の常識を覆す、プレシジョンならではの革新的なサービスと言えるでしょう。

アスリートの勝利を支える科学を、あなたも体験してみませんか？

プロのトライアスリートが絶大な信頼を寄せる「Precision Fuel & Hydration」。その最大の魅力は、「個人の体質に合わせた最適な補給」という、これまでの常識を覆すアプローチにあります。

「自分は汗をかきやすいから塩分多めに」「今日は気温が高いから水分を多めに」といった漠然とした補給ではなく、具体的なデータに基づいて「あなたに必要なのはこれだ」と教えてくれるのは、アスリートにとって何よりも心強い味方です。これは無駄な補給を避け、必要なものを必要なだけ摂ることで、結果的に高いコストパフォーマンスにも繋がります。

もちろん、これはプロアスリートに限った話ではありません。週末のジョギングから本格的なスポーツ、あるいは炎天下での作業など、汗をかくあらゆるシーンで、この「精密な」補給戦略は私たちのパフォーマンスを最大限に引き出し、体調を良好に保つ手助けをしてくれるはずです。

購入方法と詳細情報

「Precision Fuel & Hydration」の製品は、以下の日本公式サイトおよび公式販売サイトから購入可能です。プロアスリートのパフォーマンスを支える最先端の補給科学を、あなたもぜひ体験してみてください。もしかしたら、あなたのランニングが、トレーニングが、そして日々の活動が、劇的に変わるかもしれませんよ！

運営会社情報

この革新的な製品の日本での展開を担っているのは、株式会社トータルヘルスコンサルティングです。スポーツ関連事業のほか、多岐にわたる事業を手掛けています。

関連記事

株式会社トータルヘルスコンサルティング森重一雄〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階

古谷純平選手 Instagram

寺澤光介選手 Instagram

Precision Fuel & Hydration 商品紹介YouTube動画

Precision Fuel & Hydration SWEAT TESTS（スウェットテスト）

Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト

Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイト

株式会社トータルヘルスコンサルティング

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。