アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は6月25日、「企業間(B2B)決済のキャッシュレス化」に関する調査結果を発表した。調査は2026年3月13日～3月16日、経営者、経理担当者、自営業など20代～70代の男女1,030名を対象にインターネットで行われた。

企業間決済における支払い・請求は銀行振込が主流

企業間決済における支払い・請求の両面で、銀行振込の割合が最も高く、続いて口座振替、現金となった。銀行振込は支払い時78.7%、請求時85.8%と突出して高く、口座振替は支払い時45.1%、請求時46.0%、現金は支払い時31.1%、請求時42.8%となっており、従来型の決済手段が中心となっている。

一方で、クレジットカードの利用率は、支払い時で27.9%、請求(代金回収)時で29.4%にとどまり、企業間決済における利用はまだ限定的であることが分かった。

一方、直近1年では、クレジットカードを利用している企業のうち、支払い・請求ともに約4割が、利用が「増えた/増やした」と回答した。他の決済手段と比べても10ポイント以上高く、企業間決済におけるキャッシュレス化には今後さらなる成長余地があることがうかがえる。

直近1年における各決済手段の利用増減

クレジットカード決済の受け入れ効果

直近1年で請求時にクレジットカード決済の受け入れが増加した企業において、その効果として最も多かったのは「『カード対応』をきっかけにした新規顧客・注文の獲得」で、約半数(48.7%)が効果を実感している。また、約4割(38.5%)が「未回収リスクの回避」や「キャッシュフローの改善」を実感しており、クレジットカード決済の受け入れが、業務の効率化にとどまらず、売上機会の拡大や安定した事業運営へも寄与していることがうかがえる。

クレジットカード決済の利用満足度は、支払い時で81.5%、請求時で80.5%と、いずれも8割を超えた。支払い側・請求側の双方で高い評価を得ており、調査対象となった決済手段の中で最も高い満足度となった。

クレジットカード決済の導入意向

企業間取引におけるクレジットカード決済について、「支払いの際に利用したい」と回答した企業は63.4%、「取引先にクレジットカード決済を受け入れてほしい」と回答した企業は63.2%となり、いずれも6割を超えた。現在の利用率が3割程度にとどまる中、企業には「クレジットカードで支払いたい」という高い潜在需要があることがうかがえる。

一方、企業間の支払い業務でクレジットカード決済を導入しない理由としては、「メリットを感じないから」「管理に手間がかかるから」がいずれも25.6%と最も高くなった。導入効果を十分にイメージできないことや管理業務への懸念が普及に向けた課題になっていることがうかがえる。