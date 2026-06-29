日経BPコンサルティングは6月19日、「Webブランド調査2026-春夏」の結果を発表した。同調査は4月10日～22日、 全国の20歳以上のインターネット・ユーザー3万5,904人を対象に、インターネットで実施した。

Webブランド指数 総合ランキング

同調査は、Webサイトのリニューアル効果や製品・サービスへの関心、企業の好感度への影響などを明らかにする目的で年に2回実施している。

総合ランキング1位は、Webブランド指数(WBI)を前回から8.2ポイント伸ばした「楽天市場」だった。楽天市場は、サイトの使い勝手を評価する指標「行動喚起」で全体1位を獲得したほか、アクセスを促す施策や導線が広く整備されている点から、日常生活に密着したサイトとして高く認識されている。2位は前回4位だった「Yahoo! JAPAN」、3位は「Google」だった。

インターネット専業企業を除く「一般企業サイト編」では、「マクドナルド公式サイト」が首位を獲得した。同サイトは6つの個別指標すべてでスコアが上昇し、特に「サイト・ユーザビリティ」で高い評価を得ている。2位は同じく全指標でスコアを伸ばした「ミスタードーナツ」、3位は前回首位だった「ローソン」となった。

前回からスコアが大きく上昇したサイトのトップ3は、「ポッカサッポロフード&ビバレッジ」「dメニュー」「楽天銀行」だった。

Webブランド指数 スコア上昇ランキングトップ10

企業活動への理解や関心を測る「態度変容：企業活動」の指標では、事業活動への理解度で1位となった「Oisix(おいしっくす)」がトップを獲得し、2位に「トヨタ自動車 公式企業サイト」、3位に「パナソニック ホールディングス」が選ばれた。