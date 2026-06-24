【 総務省 】5年に一度の国勢調査　過去最大309万人の減少

総務省が発表した2025年国勢調査の速報値によると、25年10月1日時点で外国人を含む日本の人口は1億2304万9524人で、20年の前回調査から309万6575人（2.5％）減少した。減少数、減少率ともに過去最大。都道府県別では、人口増は東京都と沖縄県のみで、45道府県で減少した。

1920年に始まった国勢調査は、全世帯を対象に5年に1度実施しており、今回で22回目。総人口は15年調査で初めて減少に転じ、3回連続のマイナスとなった。少子化による自然減の拡大が影響したとみている。

都道府県別では、人口減少率が最も高かったのは秋田で8.1％。次いで青森7.9％、岩手7.0％などとなった。39道府県で減少幅が拡大した。

減少数が最も大きいのは北海道で23万9000人、次いで静岡の16万4000人、兵庫の14万1000人。埼玉、千葉は統計開始以来初めて、神奈川、愛知は終戦直後の1945年調査以来の減少となった。大都市部でも人口減少が進んでいる。

人口増加率は東京が1.4％、沖縄は0.1％で、いずれも増加幅は前回から縮小した。最も人口が多い東京は1424万6000人と全国の11.6％を占めた。東京一極集中に歯止めがかかっていない。人口が最も少ないのは鳥取で52万4000人。

市町村別に見ると、全国1719市町村（東京23区を1市として計算）の90.6％に当たる1558市町村で人口が減少。10％以上減少した市町村は全体の27・7％を占めた。

総人口のうち男性は5977万8826人で、女性は6327万698人。単身世帯の増加により、世帯数は2.3％増の5712万4507世帯となった。1世帯当たりの人数は2.15人と過去最少を更新した。国連の推計によると、日本の人口はエチオピアに抜かれ、前回調査の11位から12位に後退した。

調査の回答率は80.7％、インターネットによる回答率は47.3％で前回調査（確定値）から9.4ポイント増えた。

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