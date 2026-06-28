楽天、オリックスを1点リードで終盤へ
3回裏にオリックスが1点を先制するも、6回表に楽天が渡邊、村林のタイムリーで2点を奪い逆転。中川の1打点も及ばず、楽天が1点リードで6回を終えた。
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|2
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|2
|阪神
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|広島
|67
|26
|38
|3
|.406
|9
|5
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|74
|44
|28
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|74
|41
|33
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|71
|37
|33
|1
|.529
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|70
|27
|42
|1
|.391
|15