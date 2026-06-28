ブラジル代表FWハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）はFIFAワールドカップ2026・ラウンド32を欠場する可能性が高いようだ。27日、ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。

モロッコ代表、スコットランド代表、ハイチ代表と同居したグループCを2勝1分の首位で終え、決勝トーナメント進出を決めたブラジル。現地時間29日（日本時間30日）に行われるラウンド32では、グループFを2位通過した日本代表と対戦する。

歴史的初勝利を献上した昨年10月の“リベンジ”を期すブラジルだが、攻撃の主軸を担うハフィーニャは欠場濃厚だという。報道によると、グループC第2節のハイチ戦で右太もも裏を痛め、続くスコットランド戦を欠場した同選手は、日本戦の開催都市であるヒューストンには向かわないとのこと。ベースキャンプ地にとどまり、ラウンド16以降での復帰に向けて治療とリハビリに励むようだ。

バルセロナの一員としてラ・リーガ連覇を達成した2025－26シーズン、ハフィーニャは度々ハムストリングを負傷し、複数回に渡って戦線離脱を余儀なくされた。現時点で状態は不透明だが、『グローボ』は復帰が準々決勝以降になる可能性もあると報じている。

なお、ブラジルを率いるカルロ・アンチェロッティ監督はスコットランド戦でハイアン（ボーンマス／イングランド）をハフィーニャの代役として起用した。