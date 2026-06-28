日本代表は29日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。FW小川航基（NEC／オランダ）は、チームとして無失点の時間を長くすることを1つのポイントとして挙げつつ、チャンスを仕留める存在として名乗りを挙げた。

3大会連続のグループステージ突破を果たした日本代表の前に立ちはだかるのは、“王国”ことブラジル代表。グループCの戦いでは、モロッコ代表との初陣こそスコアレスドローで終えたが、残る2戦は危なげなく勝利しており、2勝1分と順調な成績で、12大会連続となるグループステージ首位通過を果たしていた。

そんなブラジル代表との一戦を前に、「鍵になるのはゼロの時間を長くすること。失点をしないことが一番のポイントになると思います」と小川。負ければ終わりの一発勝負となる決勝トーナメントということもあって、「メンタル的にも、勝ちたいチームにとって先制点はすごく重要なポイントになる」と語っただけでなく、スコアレスの時間を長くすることで、戦前の見方でも有利と目されるブラジル代表に、焦りが生まれる可能性を指摘している。

「彼らは0点の時間が長ければ長いほど焦ってくるはずだし、僕らはチャレンジャーとして、もしかしたら割り切った戦い方が必要になる時間もあるかもしれない。ただ、0の時間長ければ長いほど、少ないチャンスを仕留められる選手は、僕を含めて揃っていると思っています」

「攻撃面は非常に強力な相手で、もちろん守備もすごく強固なのですが、僕らにも攻撃のクオリティーはあるし、少なからずチャンスも作れるイメージはあります。得点のチャンスは必ず訪れる。そういったチャンスで決め切ることが大事です」

小川は現地時間14日に行われたグループF第1節のオランダ代表戦、1点ビハインドで迎えた88分に、右コーナーキックからヘディングシュートで同点弾を挙げたかと思われたが、記録上はヘディングシュートのコースを変えたMF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）のゴールとなった。自らのワールドカップ初得点はお預けとなってしまったが、「一番得点が欲しい試合と言われても過言ではない」と語るブラジル代表との一戦で、虎視眈々とゴールを狙っている。

「相手もブラジルで、決勝トーナメントの試合で負けられない戦い。そんな得点が欲しい時に、僕のゴールが決まれば、本当に価値があるものになると思う。僕はその瞬間を待っていますし、それができると僕は信じています」

日本代表が決勝トーナメントでの初勝利を目指すブラジル代表とのゲームは、日本時間で29日の26時00分（30日の2時00分）にキックオフを迎える。





【ハイライト動画】“王国”のグループステージ振り返り

▼ブラジルvsモロッコ

▼ブラジルvsハイチ

▼ブラジルvsスコットランド