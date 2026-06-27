ウルグアイ代表のGKフェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ／アルゼンチン）が、FIFAワールドカップ2026敗退を謝罪した。

現在40歳のムスレラは、自身初のW杯となった南アフリカ大会で大活躍した後、ブラジル大会やロシア大会でもゴールマウスを守るなど、長きに渡って英雄視されてきた。そして今大会、メンバーに選出されたカタール大会以降は“セレステ（愛称）”から遠ざかっていたものの、「とても良い1年を過ごしていた」としたマルセロ・ビエルサ監督の期待に応える形で代表復帰すると、セルヒオ・ロシェから正守護神の座を奪ってグループステージ全3試合にスタメン出場。しかし、低調なパフォーマンスで失点直結のミスを犯したことで、早期敗退を招いてしまった。

現地時間26日の最終節スペイン戦においては、自身のミスで決勝点を献上すると、ハーフタイムに自ら交代を申し出たというムスレラ。「僕は決して逃げ隠れするような人間じゃない。いつも正面から向き合ってきた」として、試合後のメディア対応を行った40歳は、「これが、すべてのウルグアイ国民に届けるための、最も直接的な手段だと思う」とした上で、「この競技で、これほどまでに苦しむことになるとは、想像もしてなかった。とくに、僕が重ねてきた努力や準備を踏まえると余計にね」と心境を吐露した。

続けて、チームメイトに対する謝罪は「試合が終わり、皆が少し落ち着いた頃に……」と明かした同選手は、「次は、ウルグアイ国民全員に対しても謝罪する。たとえそれだけで十分ではないとしても」と自身の責任に向き合う姿勢を示した。

また、「今は、自分にとって最も身近な人たちと共に過ごしたい。力を蓄え、前へ進むべき時だ」と批判の矢面に立つことになる守護神は、「このスポーツ、そしてこのポジションの宿命だよ。時に多くのものを与えてくれるが、時にそれらを奪い去ってしまうこともあるんだ」と“英雄”と“戦犯”が紙一重となるポジションについて述べている。

【失点】自身のミスで決勝点を献上したムスレラ



