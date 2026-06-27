FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント出場権を手にする3位の成績上位8チームのうち、5チームの突破が決まった。

グループG、H、Iの最終節が現地時間26日に行われた。グループIのセネガル代表は退場者を出したイラク代表を5－0で下し、得失点差で3位集団の他チームをリード。26日終了時点で5番目となり、残り3グループの結果を待たずして突破が決まった。

一方、グループHのウルグアイ代表はまさかの2分1敗。勝ち点「2」では現在のボーダーラインにも届かず、敗退が決まった。

グループGの3試合全てをドローで終えたイラン代表は現在6番目で明日の結果待ち。グループAの韓国代表は8番目まで後退し、崖っぷちの状況で明日の結果を待つ。

◆■3位集団 順位表

1位 スウェーデン（4／0）★突破

2位 エクアドル（4／0）★突破

3位 ボスニア・ヘルツェゴビナ（4／－1）★突破

4位 パラグアイ（4／－2）★突破

5位 セネガル（3／＋2）★突破

6位 イラン（3／0）

7位 クロアチア（3／－1）※未消化

8位 韓国（3／－1）

───────決勝T出場圏───────

9位 アルジェリア（3／－2）※未消化

10位 スコットランド（3／－3）

11位 ウルグアイ（2／－1）●敗退

12位 コンゴ民主共和国（1／－1）※未消化

グループJでは勝ち点「3」で並ぶオーストリア（得失点差0）とアルジェリア（同－2）が直接対決。ともに引き分け以上ならグループステージ突破が決まる。

グループKはポルトガル代表（勝ち点4／得失点差＋5）、コンゴ民主共和国代表（同1／－1）、ウズベキスタン（同0／－7）に3位の可能性がある。すでに突破が決まっているポルトガルは首位コロンビア代表と対戦。DRコンゴとウズベキスタンが直接対決を迎え、DRコンゴは勝てば決勝トーナメント進出が確定する。

グループLもイングランド代表（勝ち点4／得失点差＋2）、ガーナ代表（同4／＋1）、クロアチア代表（同3／－1）の3チームに3位の可能性があり、イングランドとガーナは突破が決定済み。ガーナとクロアチアは直接対戦し、ともに引き分け以上で決勝トーナメント進出へ。イングランドは敗退が決まっているパナマ代表と対戦する。