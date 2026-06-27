セレッソ大阪に所属するGK福井光輝が、浦和レッズに完全移籍することが決定した。27日、両クラブが発表している。

現在30歳の福井は日本体育大学から2018年にFC町田ゼルビアに加入し、2024年にC大阪に完全移籍となった。2025明治安田J1リーグでは30試合に出場していたが、明治安田J1百年構想リーグでは出場機会がなかった。

移籍が決定した福井はC大阪のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「1年半、本当にありがとうございました。セレッソ大阪で過ごした1年半は、僕のサッカー人生においてかけがえのない時間になりました。うまくいく時ばかりではなく、苦しい時や悔しい思いをした時もありましたが、どんな時も変わらず声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さんの存在が、大きな力になりました」

「共に戦ったチームメイト、スタッフ、クラブ関係者の皆さんと過ごした日々、そして桜色のエンブレムを胸に戦えたことを心から誇りに思います。このクラブで出会えた仲間、経験したすべての出来事は、僕にとって一生の財産です。セレッソ大阪で得たものを胸に、これからも挑戦を続けていきます。1年半、本当にありがとうございました。そして、セレッソ大阪を愛する皆さんと共に戦えたことを僕は決して忘れません。また会いましょう！ 大阪の街の誇り」

そして、加入する浦和の公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「このたび、浦和レッズに加入することになりました。福井光輝です。歴史と伝統のあるクラブの一員として闘えることを大変光栄に思います。早くチームの力になれるよう、そしてタイトル獲得のために、自分の持てる全てを懸けて闘います。ファン・サポーターのみなさまと埼玉スタジアムで共に闘える日を楽しみにしています」