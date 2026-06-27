スタッド・ランス（フランス2部）に所属する日本代表DF関根大輝が、ホルシュタイン・キール（ドイツ2部）にレンタル移籍することが決定した。26日、両クラブが発表している。

なお、レンタル移籍期間は2026－27シーズン終了までで、契約には買い取りオプションも付随していることが明らかになっている。

2002年8月11日生まれで現在23歳の関根は、右サイドバック（SB）を主戦場とするプレーヤー。静岡学園、拓殖大学を経て、2023年に特別指定選手として柏レイソルに登録されると、翌年に正式加入を果たした。2024年夏に開催されたパリ・オリンピック2024ではU－23日本代表の一員として3試合に出場したほか、同年10月にはA代表に初招集され、これまで通算3試合に出場している。

2025年1月にスタッド・ランスに完全移籍し、リーグ・ドゥ（フランス2部）に降格した2025－26シーズンはリーグ戦24試合に出場していた。

そうしたなか、ブンデスリーガ2部（ドイツ2部）に活躍の場を移すことになった関根は、ホルシュタイン・キールの公式サイトで以下のように意気込みを語っている。

「ホルシュタイン・キールは豊かな伝統のある野心的なクラブです。新しいチームやファン、そしてドイツでの挑戦にワクワクしています。早くチームに馴染んで、充実したシーズンにするために自分の役割を果たしたいと思っています」

また、ホルシュタイン・キールのスポーツ・マネージング・ディレクターを務めるオラフ・レベ氏は以下のようにコメントしている。

「関根は高い技術力を備えたダイナミックなフルバックであり、我々の右サイドの守備に完璧にフィットする選手だ。彼はこの1年半、フランスで経験を積み、日本代表としてのプレーでも注目を集めてきた。彼がホルシュタイン、そして我々のクラブを選んでくれたことをとても嬉しく思う」