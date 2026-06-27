FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表をサポートする役割として、チームに帯同している南野拓実。昨年12月に負った左ひざ前十字靭帯断裂の大ケガからの復活に向け、日々リハビリを続けている。負傷から約7カ月が経過。全体練習開始前にはスピードを上げながら走り込む姿も度々見られ、本人も「ここまでの道のりは順調」と明かした。

練習では声を出し、ボール回しでの球出しやボール拾い、試合後にはスパイク磨きまでこなし、黒子に徹してチームを支えている。その姿勢に森保一監督や選手たちも感銘を受けていた。スパイク磨きについては「試合後にフライトがあったので、早く帰らなアカンかった。麻也くんが早く帰りたいからやり始めて、そうしたら俺もやるしかない（笑）。というのが始まりです」と冗談っぽく明かしたが、その根底にあるのは常にチームのために行動するという強い思いだ。「一番はみんなに力を与えること」。“最高の景色”である優勝を目指し、まい進し続けるチームを力強く支えている。

26日の練習では左ひざ負傷から復活を目指す久保建英と一緒にランニングなどのリハビリメニューに取り組んだ。今大会8番を背負う久保の様子については「あいつは特に元気なので、励ます必要はないですね（笑）。決勝戦まで行って、あいつが帰って来るまでみんなで進むということを信じていますし、タケ（久保）も信じていると思う」と言及。ランニング中は2人で談笑するシーンもあった。「昨日の試合（スウェーデン戦）の話や、今のひざのフィーリングについて話していました。順調そうでしたよ」と明かしている。

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