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2026.06.27 18:00 ほっともっとフィールド神戸
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 0 2 0
オリックス 0 0 0 1 0

  • OUT

    2番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 小深田 大翔 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 石原 彪 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 宗 佑磨 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 杉澤 龍 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 太田 椋 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 平良 竜哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 村林 一輝 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 黒川 史陽 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 森 友哉 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    3番 浅村 栄斗 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト

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