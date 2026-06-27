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2番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1塁
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9番 小深田 大翔 ファーストゴロ 2アウト
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8番 石原 彪 ライトフライ 1アウト
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7番 宗 佑磨 レフトフライ 3アウト
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6番 杉澤 龍 空振り三振 2アウト
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5番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 太田 椋 見逃し三振 1アウト
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7番 平良 竜哉 空振り三振 3アウト
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6番 村林 一輝 見逃し三振 2アウト
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5番 黒川 史陽 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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4番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 1アウト
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3番 森 友哉 レフトフライ 3アウト
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2番 山中 稜真 ショートゴロ 2アウト
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1番 西川 龍馬 セカンドライナー 1アウト
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3番 浅村 栄斗 セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト
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