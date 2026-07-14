中日 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs 阪神
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神1勝-中日4勝（7/2 阪神3-2中日 (阪神)、6/30 阪神2-3中日 (中日)、5/20 阪神7-8中日 (中日)、5/19 阪神2-4中日 (中日)、5/6 中日2-0阪神 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18