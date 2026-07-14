楽天 vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs オリックス
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-楽天2勝（6/28 オリックス2-5楽天 (楽天)、6/27 オリックス5-1楽天 (オリックス)、5/14 楽天0-3オリックス (オリックス)、5/12 楽天2-0オリックス (楽天)、4/12 楽天0-4オリックス (オリックス)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18