日本ハムと西武、3回終え同点

1回表に日本ハムがレイエスの一発で先制。しかし3回裏、西武がカナリオの打点で追いつき、1-1の同点に。両チームとも序盤を終えて譲らぬ展開となっている。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(一)長谷川 4(指)ネビン 5(左)桑原 6(中)岸 7(三)渡部 8(捕)古賀悠 9(二)石井 10(投)髙橋光

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)野村 5(一)清宮幸 6(捕)田宮 7(中)吉田 8(二)大塚 9(右)矢澤 10(投)伊藤

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 72 43 27 2 .614 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 70 37 32 1 .536 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16