日本ハムと西武、3回終え同点
1回表に日本ハムがレイエスの一発で先制。しかし3回裏、西武がカナリオの打点で追いつき、1-1の同点に。両チームとも序盤を終えて譲らぬ展開となっている。
【スタメン】
西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(一)長谷川 4(指)ネビン 5(左)桑原 6(中)岸 7(三)渡部 8(捕)古賀悠 9(二)石井 10(投)髙橋光
日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)野村 5(一)清宮幸 6(捕)田宮 7(中)吉田 8(二)大塚 9(右)矢澤 10(投)伊藤
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|72
|43
|27
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16