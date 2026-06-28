ヤクルト vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 中日
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-ヤクルト3勝（5/17 中日5-1ヤクルト (中日)、5/16 中日0-8ヤクルト (ヤクルト)、5/15 中日8-5ヤクルト (中日)、4/26 中日0-3ヤクルト (ヤクルト)、4/25 中日2-5ヤクルト (ヤクルト)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|2
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|2
|阪神
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|広島
|67
|26
|38
|3
|.406
|9
|5
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|74
|44
|28
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|74
|41
|33
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|71
|37
|33
|1
|.529
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|70
|27
|42
|1
|.391
|15