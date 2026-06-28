阪神と広島、6回終了で3-3の同点
阪神は1回に2点先制も、広島が2回、4回と得点し逆転。6回に阪神が追いつき、3-3の同点。森下、佐々木、佐藤輝がそれぞれホームランを放ち、点の取り合いとなっている。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(中)大盛 穂 3(二)菊池 涼介 4(一)坂倉 将吾 5(三)小園 海斗 6(左)佐々木 泰 7(捕)石原 貴規 8(遊)矢野 雅哉 9(投)岡本 駿
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)熊谷 敬宥 9(投)髙橋 遥人
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|2
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|2
|阪神
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|広島
|67
|26
|38
|3
|.406
|9
|5
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|74
|44
|28
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|74
|41
|33
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|71
|37
|33
|1
|.529
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|70
|27
|42
|1
|.391
|15