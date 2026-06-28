阪神と広島、6回終了で3-3の同点

阪神は1回に2点先制も、広島が2回、4回と得点し逆転。6回に阪神が追いつき、3-3の同点。森下、佐々木、佐藤輝がそれぞれホームランを放ち、点の取り合いとなっている。

【スタメン】

広島: 1(右)名原　典彦 2(中)大盛　穂 3(二)菊池　涼介 4(一)坂倉　将吾 5(三)小園　海斗 6(左)佐々木　泰 7(捕)石原　貴規 8(遊)矢野　雅哉 9(投)岡本　駿

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(捕)坂本　誠志郎 8(遊)熊谷　敬宥 9(投)髙橋　遥人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
2 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
2 阪神 68 36 31 1 .537 0
4 広島 67 26 38 3 .406 9
5 DeNA 69 27 40 2 .403 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 74 44 28 2 .611 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 74 41 33 0 .554 4
4 オリックス 71 37 33 1 .529 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 70 27 42 1 .391 15