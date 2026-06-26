今日の運勢 6月27日（土）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月27日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月27日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクル（mukulu）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？積極的に行動していくことで、運気がアップしていく日です。あなたのインスピレーションに従ってください。思い立ったならば、すぐに動きはじめると良いでしょう。あなたらしく1日を過ごしてください。まわりの人たちの気持ちや考え、言葉に流されず、あなたがどう思うか、どう感じるかに意識をむけていくことで、運気が上がっていくでしょう。広い価値観で物事を捉えていくことで運気がアップする日です。いろんな国の文化や歴史などを調べるのも良いでしょう。あなたの中で新しい発見ができるかもしれません。ロマンチックな気分を大切にすると良い日です。恋愛映画やドラマを観たり、ロマンス小説を読んだり、愛を語ったバラードを聴いたり、あなたのときめきを思い起こすような時間をつくりましょう。集中力が高まる日です。今日は、お仕事やお勉強が捗りそうなので、やるべきことは早めに終わらせて、キャリアアップやスキルアップに繋がる知識を吸収するために時間を使うと良いでしょう。あなたの本当の望みはなんでしょうか？ご自身の本当の想いを見つめてみましょう。あなたが心から願っていることを明確にしていくことで、今後何をするべきかが見えてきそうですよ。あなたの心が落ち着くところに意識をむけて1日を過ごしましょう。子どもの頃に好きだったアニメをみたり、懐かしいお菓子を食べたり、昔馴染みに連絡をしてみたりするのも良さそうですよ。将来のことについて真剣に向き合ってみると良い日です。あなたが未来でどんな自分になっていたいかを考えて、今何をするべきなのかを明確にすることで、良い展開がやってきそうです。あなたがご自身で気づいていない才能を探してみましょう。それはあなたの普段の生活の中に隠れています。あなたが自然に行っていることに意識を向けてみることで、あなたの才能に気づけるでしょう。ヨガや瞑想をすることで運気が上がっていく日です。あなたの心に静かに向き合う時間をつくることで、スッキリとした気持ちになることができて、クリアな思考で1日を楽しめそうですよ。ワーク・ライフ・バランスを大切にしましょう。最近のあなたは働きすぎてはいませんか？無理をしすぎるのは良くありません。プライベートにも意識をむけて、1日を過ごしましょう。異性から注目されやすい日です。出会いを求めている方は、お洒落をして積極的におでかけをしましょう。出会いを求めていない方は、気をつけておく必要があるかもしれません。あなたが望むことをはっきりさせて、ゆるぎない信念を持ち、集中しましょう。すでにあなたは、ご自身が本当に望んでいることがわかっているはずです。あなたがその望みを受け取るにふさわしい人間であることを思い出してください。天はあなたに成功と豊かさを手に入れてほしいと願っています。あなたの望みを、頭の中ではっきりとイメージしてください。そしてその望みが叶ったと信じましょう。望みが叶ったときの喜びを全身で感じてみてください。あなたの望みがどのように叶うかを、決めないでください。天はあなたにとって最良の方法で、あなたの望みを叶えてくれることでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。