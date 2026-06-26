ヴィッセル神戸は26日、FWアンデルソン・ロペスをライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）から完全移籍で獲得したことを発表した。

J1リーグの2季連続得点王が帰ってきた。1993年9月15日生まれのアンデルソン・ロペスは現在32歳。母国ブラジルで始めたプロキャリアで韓国や中国でもプレーした“点取り屋”は、サンフレッチェ広島と北海道コンサドーレ札幌、そして横浜F・マリノスで活躍。特に3年半在籍した“トリコロール”では、J1リーグ優勝に貢献するとともに、2023シーズンは22得点で、2024シーズンは24得点で同リーグ得点王を受賞。また、クラブ史上2人目の2季連続20得点達成など、複数の記録を塗り替えている。

“シャーレ奪還”を掲げる、J1百年構想リーグ王者に加入するアンデルソン・ロペス。J1通算101得点を記録する同選手は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「伝統ある素晴らしいクラブからお声がけいただき、心から感謝しています。私にとって特別な場所である日本において、ヴィッセル神戸の選手として戦えることを誇りに思います。目標達成に向けて、これまで通り全力を尽くします。Vamos, Vissel Kobe!」