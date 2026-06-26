めちゃコミックは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック」の新アンバサダーとして、佐久間大介、久間田琳加、お笑いコンビ たくろう(赤木裕・きむらバンド)を起用し、佐久間・たくろうが出演する新CM「めちゃコミチャンス：寝る前」篇と、佐久間・久間田が出演する「めちゃコミチャンス：待ち合わせ」編の2編を、2026年7月1日より放映する予定だ。

「めちゃコミック」は、2006年よりサービスを開始した、スマートフォンやタブレットから漫画を楽しめる国内最大級の電子コミック配信サービス。今回の新CMは、頭に巨大な「め」をまとった “めちゃコミック新アンバサダー”の佐久間が、日常の様々な場面に神出鬼没に登場。シュールかつコミカルな世界観の中で「めちゃコミチャンス」を軽快にアピールする。時にクールな低音ボイスで、時にはチャーミングな表情で、「オトクに読まなきゃ、めっ!」と呼びかける印象的な決めセリフと、キレのある“めちゃコミポーズ”を披露。オトクなキャンペーンの魅力を楽しく届けていく。

「めちゃコミチャンス：寝る前」篇(15秒)

出演：Snow Man 佐久間大介、たくろう(赤木裕・きむらバンド)

放送開始：2026年7月1日

放送地域：全国

タイトル：「めちゃコミチャンス：待ち合わせ」篇(15秒)