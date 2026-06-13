エムアップホールディングスの連結子会社であり、キャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボレーション施策を手掛けるCreative Plusは、ストレートエッジおよびオリジナルコミックブランド「weavin」と共同制作した縦読み漫画作品『学歴無双アカデミア ～Fラン補給係が最強レジェンド魔導士に転生～』を、めちゃコミックの提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」にて、2026年6月12日（金）より独占先行配信する。

■『学歴無双アカデミア ～Fラン補給係が最強レジェンド魔導士に転生～』

シナリオ：紗嶋 涼／ストレートエッジ

キャラクターデザイン・作画：Creative Plus

出版社：weavin

＜あらすじ＞

「お前のスコアじゃ、生きる価値はない」学歴がすべてを支配する魔導世界。偏差値が低ければ、人生そのものが奪われる。落ちこぼれの補給係・エイトはある日、最愛の妹を未知の怪物・アンノウンに殺され、すべてを失った…瞬間。目覚めたのは、20年前のアカデミア入学試験会場。

エイトは超ハイスペック能力を得て、2周目の人生をスタートする。学園で最弱だった男が、無双の力で学歴カーストをぶち壊し、圧倒的実力で成り上がる！今度こそ、妹を守り、世界を救うために。学歴無双バトルファンタジー、開幕！

(C)紗嶋 涼／ストレートエッジ／Creative Plus,Inc.／weavin