雨の日の通勤、革靴が濡れる心配や、オフィスでの履き替えの手間にもううんざりしていませんか？

ROCKPORT QUINCY URBANは、そんなあなたの悩みを解決する画期的な防水ビジネスシューズです。この記事を読めば、その秘密と、快適な「履き替えない通勤」を実現する方法がわかりますよ。

雨の日の足元ストレスに終止符を！

雨の日の朝、玄関で立ち尽くす経験はありませんか？

「革靴だと水が染みて不快だし、手入れも大変…」

「でもスニーカーだと、今日の仕事にはちょっとカジュアルすぎるかな…」

「結局、会社で履き替えるのが面倒なんだよな…」

そんな私たちの長年の悩みに、ついに終止符が打たれるかもしれません。

革新的な「履き替えない通勤」シューズが誕生

フットウェアブランド「ROCKPORT（ロックポート）」から、この度防水機能とスニーカーのような快適性を両立させた、革新的なビジネスカジュアルシューズ「QUINCY URBAN（クインシー アーバン） 」シリーズが2026年7月1日より登場します。

これはまさに、私たちの足元に“履き替えない通勤”という新しい選択肢を提案してくれる、ゲームチェンジャーとなりそうです。

これまで、雨の日の通勤はどこか「妥協」が前提でした。濡れることを覚悟で革靴を選ぶか、見た目を犠牲にして防水性の高い靴を選ぶか。あるいは、会社に到着してからわざわざ履き替える手間をかけるか。どれも、決してスマートな選択肢ではありませんでした。

しかし、「QUINCY URBAN」シリーズは、こうした日々の小さなストレスに着目し、朝から晩まで履き替え不要な“完璧な一足” を目指して開発されたとのこと。これはもう、雨の日の通勤風景がガラリと変わる予感がします。

見た目は革靴、履き心地はスニーカー！驚きの機能性

「見た目はきっちり、でも足元はリラックス」——この相反する願いを叶えるのが、「QUINCY URBAN」の最大の魅力です。私が特に注目したのは、その徹底した機能性へのこだわりです。

独自の防水機能「HYDRO-SHIELD WATERPROOF」で足元は常にドライ

「QUINCY URBAN」シリーズは、全モデルにロックポート独自の防水機能「HYDRO-SHIELD WATERPROOF（ハイドロシールド ウォータープルーフ） 」を搭載しています。これは、特殊加工を施した防水レザーに加え、縫い目をしっかり塞ぐシームシーリング（コーティング）が水の侵入をガードするという優れもの。突然の豪雨に見舞われても、水たまりを避けきれなくても、足元は常にドライに保ってくれる安心感があります。これなら、雨の日にカフェに入って靴下が湿っていることに気づく…なんて悲劇も防げそうですね。

長時間歩行も快適！スニーカー級の履き心地

単なる防水シューズで終わらないのが、このシリーズのすごいところ。一日中履き続けることを想定し、快適性にも徹底的にこだわっています。

まるでスニーカーを履いているかのような軽さと、足への負担を和らげるクッション性を両立。インソールのかかと部分に搭載された独自開発のクッション素材が、一歩ごとの着地の衝撃を効果的に吸収・分散。長時間の移動や立ち仕事でも、足や膝への負担を軽減し、疲れ知らずでいられます。滑りやすい雨の日も、しっかりとしたグリップ力で安定した歩行をサポート。

これらの機能が、革靴のきちんと感を保ちつつ、スニーカーのような軽やかで快適な履き心地を実現しているわけです。

スタイルに合わせて選べる4つのモデル

「QUINCY URBAN」シリーズは、ビジネスシーンでの着用を前提としつつも、様々なスタイルや好みに合わせて選べる4つのモデルを展開します。

シリーズを代表する「LOAFER」

このシリーズの顔とも言えるのが「LOAFER」モデル。ローファー特有のきちんと感はそのままに、前述のスニーカーのような快適性を融合させています。通勤はもちろん、カジュアルなオフィススタイルから外出まで、幅広いシーンで活躍してくれる万能な一足と言えるでしょう。

その他のラインナップ

より多様なビジネスシーンや個人の好みに対応するため、以下のモデルも展開されます。

どのモデルも、牛革が持つ上品な質感はそのままに、機能性が盛り込まれているのが素晴らしいですね。自分のスタイルに合った一足を選べるのは嬉しいポイントです。

価格と購入方法

気になるお値段とサイズ

気になるお値段は、各モデル18,700円（税込） 。

防水機能、そして一日中履いても疲れにくいスニーカーのような快適性を兼ね備えていることを考えれば、これはかなりコストパフォーマンスが高いと感じます。雨の日のストレスから解放され、履き替えの手間や余計な出費を考えれば、納得の価格設定ではないでしょうか。

どこで手に入る？

25.0-28.0cm（0.5刻みで展開）牛革（アッパー）、EVA＋ラバー（ソール）

「QUINCY URBAN」シリーズは、以下の店舗やオンラインストアで手に入れることができます。

ROCKPORT 横浜ランドマークプラザ店

ROCKPORT 京王百貨店 新宿店

ROCKPORT 阪神梅田本店

東武百貨店池袋店 紳士靴売場、日本橋髙島屋 紳士靴売場、新宿タカシマヤ 紳士靴売場、伊勢丹立川店 紳士靴売場、小田急百貨店町田店 紳士靴売場、そごう横浜店 紳士靴売場、伊勢丹浦和店 紳士靴売場、そごう千葉店 紳士靴売場、東武百貨店船橋店 紳士靴売場、新潟伊勢丹 紳士靴売場、松坂屋名古屋店 紳士靴売場、ジェイアール京都伊勢丹 紳士靴売場、あべのハルカス近鉄本店 紳士靴売場、大丸梅田店 紳士靴売場、神戸阪急 紳士靴売場、そごう広島店 紳士靴売場

実際に手にとって、その軽さやデザイン、革の質感を確かめてみることをお勧めします。特に、足を入れた瞬間のフィット感やクッション性は、ぜひ店頭で体験していただきたいですね。

ROCKPORTとは？

この革新的なシューズを生み出した「ROCKPORT」は、1971年にアメリカ・ボストンで誕生したフットウェアブランドです。「妥協しない快適な履き心地とスタイルを提供する」というブランド理念のもと、長年にわたり革新的なテクノロジーと洗練されたデザインを融合させ、世界70カ国以上で愛され続けています。

カジュアルなシューズにスポーツ工学を取り入れた先駆けとしても知られており、その技術力とファッションセンスが今回の「QUINCY URBAN」シリーズにも存分に活かされていることがうかがえます。

新しいライフスタイルを、足元から

変化する働き方の中で、ファッションにも“シームレスさ”が求められるようになりました。「QUINCY URBAN」シリーズは、まさにそのニーズに応える一足。雨の日も、仕事中も、そして仕事後のプライベートな時間も、靴を履き替えずに一日を快適に過ごせる。これは単なるシューズではなく、私たちのライフスタイルをより豊かにする新しいスタンダードと言えるでしょう。

もう雨の日に靴選びで悩む必要はありません。この機会に、ROCKPORTの「QUINCY URBAN」シリーズで、あなたの通勤スタイルをアップグレードしてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。