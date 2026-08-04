あの『Pokémon Sleep』が、ついに横浜の街へ！リリース3周年を記念して、横浜みなとみらいがポケモンの夢の世界に大変身します。街を歩けば巨大なカビゴンに出会い、愛らしいポケモンの寝顔をリサーチ。

限定グッズや、まさかの最新睡眠体験まで、ファンならずとも心躍るスペシャルイベントの全貌を、この記事で徹底解説します！

横浜みなとみらいが『Pokémon Sleep』の夢の世界に！3周年記念イベントの全貌

想像してみてください。美しい港町・横浜みなとみらいを散策していると、突如として目の前に現れる、あの愛らしい巨大なカビゴン。そして、街のあちこちで出会う、ぐっすり眠るポケモンたちの姿…。まるでアプリの世界から飛び出してきたかのような、夢のような体験が待っているんです。

今回ご紹介するのは、『Pokémon Sleep』のリリース3周年を記念したスペシャルイベント「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ Presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」。2026年7月17日（金）から8月23日（日）までの約1ヶ月間、横浜の夏を彩る注目のイベントです。









このイベントの全体企画を手がけたのは、映像制作から最先端テクノロジーまで駆使し「体験のデザイン」を追求するビービーメディア株式会社。彼らがどのような視点でこのイベントを創り上げたのか、その魅力と合わせて深掘りしていきましょう！

『Pokémon Sleep』は、私たちの睡眠をポケモンたちと一緒に楽しく記録・研究できる画期的なアプリですよね。今回のイベントは、そのアプリ内でポケモンの「寝顔」を見つける楽しみを、現実の世界に再現したような回遊型イベントなんです。

メイン会場は、横浜ランドマークタワー内の「ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみらい」の2箇所。この2つの施設を巡りながら、まるで研究者のようにポケモンの寝顔を「リサーチ」する台紙型スタンプラリーも楽しめます。スマホの画面の中だけでなく、実際に自分の足で歩き、様々なコンテンツに触れることで、『Pokémon Sleep』の世界観を全身で体感できるなんて、想像しただけでワクワクしますよね！

2大メイン会場の見どころを徹底解説！

それでは、それぞれの会場でどんな体験ができるのか、具体的に見ていきましょう。

1. 横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）

みんなの愛で3周年をお祝いするメッセージ展示『おやすみカビゴン広場』

ここが今回のイベントのハイライトの一つ！中央には、まさに眠りの達人、巨大なカビゴンがぐっすりとおやすみしています。そのねむけパワーに誘われるように、たくさんのポケモンファンが集まってくる…そんな癒やし空間がデザインされています。









カビゴンと一緒に記念撮影を楽しんだり、丸太に座って一休みしたりと、思い思いの時間を過ごせます。特に注目なのは、メッセージコーナー。「きのみ」のデザインをあしらったカードにメッセージを書いて、カビゴンの周りに飾ることができるそうですよ。ファンみんなで3周年をお祝いするなんて、とっても素敵な企画ですよね！









さらに、頭上にはたくさんのポケモンの寝顔写真が飾られ、360度どこからでもかわいい寝顔を楽しめる空間になっているそうです。これはもう、インスタ映え間違いなし！

メガポケモンガチャ（3F イベントスペース）

イベントの記念といえば、やっぱりグッズ！ここでは、『Pokémon Sleep』デザインのオリジナルマフラータオルが当たる「メガポケモンガチャ」が登場します。このタオルを身につけて、イベントをさらに盛り上げるのも良い思い出になりそうですね。









2. MARK IS みなとみらい

Pokémon Sleep ショップ（1F みんなのアトリエ）

3周年を記念したイベントグッズがラインナップされる公式ショップです。ここでしか手に入らない限定アイテムもあるかもしれませんね。訪れたらぜひチェックしたいスポットです。









Pokémon Sleep ドリンクスタンド（1F グランドガレリア）

アプリ内に登場するドリンクをイメージした、見た目も楽しいオリジナルドリンクが味わえます。暑い夏のイベント巡りで喉が渇いたら、ここで一息つくのも良いですね。どんなフレーバーがあるのか、私も気になります！









おひるねかいふく装置 supported by TOTONE（5F）

これはちょっと驚きのコラボレーション！トヨタ自動車株式会社が開発した最先端の戦略的仮眠ツール「TOTONE（トトネ）」と『Pokémon Sleep』が初めてタイアップします。睡眠導入時のBGMがアプリ内のサウンドになっているほか、モンスターボールデザインのTOTONEを体験できるとのこと。イベント中に疲れたら、ここでぐっすり「かいふく」して、午後も元気に活動できそうですね！









イベントを創り上げた「体験デザイン」の裏側：ビービーメディアの挑戦

これだけ魅力的なイベントの全体企画を担当したのは、ビービーメディア株式会社。彼らは単なるイベント会社ではなく、長年にわたり国内の有名企業のブランドコンテンツ制作に携わってきたクリエイティブプロダクションです。カンヌ国際広告祭など、数々の広告賞を受賞する実績を持つ彼らの強みは、「映像」「インタラクティブ」「デザイン」「テクノロジー」を駆使し、『体験をデザイン』すること。

今回の『Pokémon Sleep』3周年イベントでも、ファンが心から楽しめるような「愛」と「共有」をテーマに、横浜みなとみらい全体を使った大規模な体験設計を目指したとのこと。単に展示物を置くだけでなく、参加者一人ひとりが『Pokémon Sleep』の世界に入り込み、ポケモンたちとの繋がりを深く感じられるよう、綿密に企画されているのが伺えますね。まさに「毎年集まりたくなるような体験設計」という言葉がぴったりです。

イベント参加ガイド：知っておきたい基本情報

開催概要

項目 内容 イベント名 『Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ Presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP』 開催施設 横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）、MARK IS みなとみらい 開催期間 2026年7月17日（金）～2026年8月23日（日） 主催 株式会社ポケモン、三菱地所株式会社 費用 イベント参加自体は無料（ただし、メガポケモンガチャ、Pokémon Sleep ショップでの買い物、ドリンクスタンド、おひるねかいふく装置 supported by TOTONEの体験は別途費用が発生する可能性があります）。

注意事項

営業時間については、各施設のHPをご確認ください。

写真撮影の際は、十分周囲にお気を付けください。

設置場所、設置内容は変更になる可能性がございます。最新情報は特設サイトで確認しましょう。

このイベントは、横浜の夏の思い出作りにぴったりなのはもちろん、お子さんから大人まで、家族みんなで楽しめる内容となっています。特に『Pokémon Sleep』のファンなら、アプリの世界観にどっぷり浸れる最高の機会となるでしょう。

まとめ：この夏は横浜で最高の「ねむりの思い出」を！

今回の「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ」は、単なるキャラクターイベントに留まらず、企画を手がけたビービーメディアの「体験デザイン」が光る、まさに没入型のエンターテイメントだと感じました。巨大なカビゴンとの出会い、愛らしいポケモンの寝顔探し、そして最新技術を体験できる仮眠スペースまで、盛りだくさんのコンテンツが用意されています。

この夏は、横浜みなとみらいで、ポケモンたちと一緒に最高の「ねむりの思い出」を作ってみませんか？ぜひ、この機会に横浜を訪れて、あなただけの「ポケモンねがお」を見つけてくださいね！

©︎Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

関連記事

Pokémon Sleep 3周年イベント特設サイト

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。