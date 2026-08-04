いつものUMAMI COLAが、まさかの参加型ブランドに進化？清涼飲料水初のFiNANCiE導入で、私たちファンもブランド作りに参加できるチャンスが訪れました！この記事を読めば、限定フレーバー開発への貢献方法や、UMAMI COLAと深く繋がる秘訣がわかります。あなたも「未来のコーラ」を一緒に創りませんか？

飲むだけじゃない！UMAMI COLAが仕掛ける「共創」の未来

日本のクラフトコーラ界に新たな旋風を巻き起こす「UMAMI COLA」が、ユニークな挑戦に乗り出しました。なんと、ファンと一緒にブランドを育てていく公式コミュニティ「UMAMI COLA+」を立ち上げ、初期サポーターの募集を開始したのです。しかも、清涼飲料水ブランドとしては、あの「FiNANCiE」を導入する初めての事例だというから、これは見逃せません！

これまでのブランドづくりは、企業主導が当たり前でした。しかし、UMAMI COLAが目指すのは、「みんなでそだてる、日本発のコーラブランド」。単なる商品購入を超え、ファンの熱い思いとアイデアが、ブランドの未来を形作っていく。そんな夢のようなプロジェクトが、いよいよ本格的に動き出します。

「健康的」と「世界」を目指す、UMAMI COLAの魅力

そもそもUMAMI COLAとは、一体どんなコーラなのでしょうか？

2020年に誕生したこのクラフトコーラは、「世界で一番、健康的なコーラを目指して。」というビジョンを掲げています。私が最初にこの言葉を聞いた時、「コーラが健康的？」と半信半疑でしたが、そのこだわりを聞けば納得です。

その秘密は、厳選された自然由来の素材にあります。国産の麹甘酒、生姜、そしてシークヮーサーなどを使用し、体に優しいだけでなく、日本の「UMAMI」をしっかりと感じられる独特の風味を追求しています。まさに、日本の食文化が息づく、唯一無二のコーラと言えるでしょう。

現在では全国約1,500店舗以上で取り扱われ、さらにシンガポール、香港、フィリピン、ヨーロッパといった海外市場にも進出。その勢いは留まるところを知りません。多くの人々に愛され、気軽に手にとってもらえる存在になった今、彼らはさらなる高みを目指し、ファンとの関係を深化させる道を選んだのです。

「応援」を「共創」に変えるFiNANCiEの力

今回のプロジェクトで核となるのが、スマートフォンアプリ・Webサービス「FiNANCiE （フィナンシェ）」です。これは、特定のプロジェクトやクリエイター、ブランドを「応援」したい人が、そのプロジェクトが発行する「コミュニティトークン（CT） 」を購入することで支援し、同時にコミュニティの一員として活動に参加できるという、新しい形のプラットフォーム。

コミュニティトークン（CT） とは、FiNANCiE内で発行される、いわば「デジタル会員証」のようなもの。これを持つことで、限定コンテンツへのアクセスや、プロジェクトの意思決定への参加権などが得られます。金融商品や暗号資産とは異なり、あくまでコミュニティ活動を活性化させるためのデジタルアイテム、と考えると分かりやすいでしょう。

UMAMI COLAがFiNANCiEを導入したのは、資金調達が目的ではありません。すでに多くのファンに支えられているブランドだからこそ、その関係性を一過性のものにせず、より強固なものに育てていきたい。ファンを「顧客」としてだけでなく、「ブランドの共同創造者」として迎え入れる、画期的な取り組みなんです。

このプロジェクトを支える株式会社フィナンシェは、「10億人の挑戦を応援する」をビジョンに掲げ、Web3時代の新しい経済圏の形成に取り組む企業です。FiNANCiEアプリの他にも、日常のインフラ利用を応援に変える「推し活プラス」や、企業向けのトークンコミュニティ基盤の提供など、多角的に事業を展開しています。

現在、400以上のスポーツチーム、エンタメプロジェクト、そして個人が彼らのプラットフォームに参画しており、ファンとクリエイター、ブランドが直接繋がり、共に価値を創造するエコシステムを構築しています。今回のUMAMI COLAの事例は、飲料業界におけるその可能性を大きく広げる一歩となるでしょう。

あなたも開発者に！「UMAMI COLA+」で未来のコーラを創る

それでは、具体的に「UMAMI COLA+」の初期サポーターになると、どんな体験ができるのでしょうか？

今回の募集は、FiNANCiE上で実施されるクラウドファンディング形式の期間限定イベントです。支援者には、UMAMI COLAの商品はもちろん、FiNANCiEでしか手に入らないコミュニティトークンなどのデジタルアイテムが付与されます。

注目！限定フレーバー試作品で商品化に貢献

私が特に注目したのは、一般販売されていない3種の限定フレーバー（試作品） が特典として提供される点です。

（コミュニティトークン付き）（コミュニティトークン付き）（コミュニティトークン付き）

これらの試作品を味わった感想やアイデアをコミュニティで共有し、コンビニなどでの一般販売（商品化）を目指すというから驚きです！自分の意見が未来の商品に反映されるかもしれないなんて、ワクワクが止まりませんよね。まさに「みんなでそだてる」というコンセプトを体現する、夢のような体験です。

支援メニューと体験のコスパ

今回の募集では、様々な支援メニューが用意されています。

支援メニュー 価格（一口） 内容 STARTER PACK 3,000円 UMAMI COLA 6本 ＋ コミュニティトークンなど STARTER PACK＋ 10,000円 UMAMI COLA 30本 ＋ コミュニティトークンなど 限定フレーバー 3,000円 試作品2本セット ＋ コミュニティトークンなど 限定フレーバー 6,500円 試作品6本セット ＋ コミュニティトークンなど

これらの価格を見ると、単にUMAMI COLAを購入するだけでなく、「ブランドの未来を一緒に創る体験」が含まれていることを考えると、非常に魅力的な「体験のコスパ」ではないでしょうか。特に限定フレーバーは、一般には出回らない特別な味わいを先行体験できるだけでなく、その開発プロセスにまで関われるのですから、これはもう「お宝」レベルです！

今すぐ参加！「UMAMI COLA+」で新しい挑戦を

この exciting なプロジェクトに参加するには、FiNANCiEアプリからサポーター募集ページへアクセスする必要があります。

募集期間は2026年7月30日から2026年8月31日までを予定しています。ただし、早期終了や期間延長の可能性もあるため、興味のある方は早めにFiNANCiEで詳細をチェックしてみてください。

あなたも、UMAMI COLAを応援し、その成長に貢献しながら、新しいコーラの未来を一緒に創ってみませんか？

まとめ：あなたの声が、次のUMAMI COLAを創る

UMAMI COLAとFiNANCiEがタッグを組んで始まる「UMAMI COLA+」プロジェクトは、単なる商品販売にとどまらない、ファンとブランドの新しい関係性のモデルケースとなるはずです。

健康的で、日本の「UMAMI」が詰まったUMAMI COLA。そして、ファンの声が商品の未来を創る、参加型のコミュニティ。これは、私たちが普段何気なく手に取る飲料の概念を覆す、大きな挑戦です。

あなたもこの歴史的な一歩に立ち会い、UMAMI COLAの成長を共に体験し、そして「未来のコーラを、あなたの手で」創り上げていきませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。