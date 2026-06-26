「中村敬斗選手の直筆サイン入りグッズ、絶対に手に入れたい！」そう思っているあなたに朗報です。プロサッカー選手・中村敬斗さんと“ダブルプレスジュース”ブランド『Vicca（ヴィッカ）』のコラボキャンペーンが、2026年6月30日（火）でついに終了を迎えます。これが、貴重なサイングッズを手に入れる最後のチャンス！

しかし、落胆するのはまだ早いですよ。キャンペーン終了後も、中村選手が愛飲する『Viccaジュース』を特別価格で手に入れるチャンスが待っています。この記事では、キャンペーンの詳細から、夏の健康と推し活を両立させる秘訣まで、余すところなくご紹介します。この夏、あなたも『Vicca』で健康的で充実した毎日を送りませんか？

中村敬斗選手サイングッズ獲得の最終チャンス！6/30まで

現在、フランスのサッカーチーム「スタッド・ランス」で活躍する中村敬斗選手。その卓越したパフォーマンスを支えるコンディション管理に、手軽に栄養を摂取できる『Vicca』が選ばれたのは、まさに必然と言えるでしょう。

このコラボキャンペーンは、中村選手を応援するファンだけでなく、日々の健康を気遣う多くの方々から「飲みごたえがあり満足感がある」「すっきりした味わい」「カラフルで気分が上がる」といった好評の声が寄せられています。特に「サッカーをしている子どもに安心して飲ませられる」「高齢の両親への贈り物にしたい」といった、家族の健康を想う温かい声が多いのが印象的です。

キャンペーン概要と応募方法

このキャンペーンの目玉は、なんと言っても中村敬斗選手の直筆サイン入りグッズが当たる抽選企画です。

プレゼント内容 購入対象期間 応募締め切り ≪第2弾≫ 直筆サイン入りオリジナルサッカーボール【3名様】 2026年5月16日(土)0:00～2026年6月30日(火)23:59 商品到着後～2026年7月15日(水)23:59 ≪Wチャンス≫ 中村敬斗選手 オリジナルアクリルスタンド【100名様】 2026年4月8日(水)10:00～2026年6月30日(火)23:59 商品到着後～2026年7月15日(水)23:59

重要ポイントは、サイン入りサッカーボールもアクリルスタンドも、対象商品の購入期間が2026年6月30日(火)までとなっている点です！ 応募締め切りは少し先ですが、まずは対象商品を手に入れることが必須。この機会を逃すと、中村選手の貴重な直筆サイン入りグッズは手に入らないかもしれませんよ！

また、購入者先着プレゼントの「限定フォトカード」は6月分で全て終了となります。

対象商品と特別価格

キャンペーン対象商品は以下の2種類。どちらも通常価格7,240円(税込・送料込)が、キャンペーン特別価格の5,430円(税込・送料込) で購入できます。これは約25%オフという、かなりお得な価格設定！

内容：グリーングリーン×3本、バイタルオレンジ×3本

内容：グリーングリーン、ポップイエロー、バイタルオレンジ、エクストラグリーン、トゥルーレッド、フレッシュグリーン 各1本

応募の流れは以下の通りです。

対象商品を購入。

商品に同梱されている応募券を確認。

応募券の二次元コードからフォームへアクセスし、必要事項を入力。

Vicca公式LINE登録キャンペーンも6月30日まで！

さらに、もう一つ見逃せないのがVicca公式LINEの新規登録キャンペーン！こちらも2026年6月30日(火)までの期間限定です。

期間中に新規登録すると、抽選で旬のフルーツが30名様に当たります。『Vicca』のジュースを作る青木フルーツ株式会社は、100年以上の歴史を持つフルーツ専門店。「旬のフルーツ」と聞くと、その品質への期待が高まりますよね！

プロが厳選！『Vicca』ダブルプレスジュースの驚きの魅力

『Vicca』のジュースは、ただ美味しいだけではありません。その最大の特徴は、独自の 「ダブルプレス製法」 にあります。

「ダブルプレス製法」で栄養をまるごと！

『Vicca』では、以下の二つの製法を組み合わせています。

この二つの製法を組み合わせることで、フルーツや野菜が持つビタミンや微細な香り・風味をほぼそのまま保持し、素材本来の美味しさと栄養をギュッと閉じ込めているんです。一般的な加熱殺菌では失われがちなデリケートな栄養素も、『Vicca』ならしっかり摂れるというのが嬉しいポイント。

さらに、『Vicca』のジュースは1本で1日に必要なフルーツ約200gを手軽に摂取できる設計。冷蔵便で届くので解凍の手間もなく、冷蔵庫から取り出してすぐに「まるで搾りたて」のようなフレッシュな味わいが楽しめます。

提供している青木フルーツ株式会社は、なんと100年以上の歴史を持つフルーツ専門店。同社独自の認定制度で最上位に位置づけられる 「フルーツマイスター」 が厳選したフルーツを使用し、熟度を徹底管理してジュースに仕上げているとのこと。これぞまさに、 「フルーツを知り尽くしたプロの技」 が光る逸品ですね。

商品概要

6種（グリーングリーン / トゥルーレッド / バイタルオレンジ / ポップイエロー / フレッシュグリーン / エクストラグリーン）各280ml/本要冷蔵(10℃以下)20日間

※オンライン販売では、上記6種を組み合わせた商品セットでのお届けとなります。

これから暑くなる季節、食欲が落ちて栄養が偏りがちなときでも、『Vicca』のジュースなら手軽にフルーツや野菜の栄養を補給できます。まさに夏の健康・美容習慣づくりにぴったりのパートナーと言えるでしょう。

キャンペーン終了後もお得に！7月1日からは人気商品が特別価格に

中村敬斗選手とのコラボキャンペーンで『Vicca』を知った方々からの熱い反響を受けて、2026年7月1日(水)からは、人気商品2種が25%割引の特別価格で販売されることになりました！

期間は2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金)までの予定。

対象となるのは、中村選手も好きなフルーツであるパイナップルが入ったジュースや、苦みが少なくフルーツの甘みと酸味をより楽しめるようなジュースが中心のセット。『Vicca』が初めての方にも、キャンペーンで馴染みの味となったフレーバーと合わせて新しいフレーバーに挑戦したい方にもおすすめです。

25％割引 対象商品

商品名 内容 価格 『ナチュラルバランス』 グリーングリーン×2本、バイタルオレンジ×2本、トゥルーレッド×2本 通常価格7,240円(税込・送料込) → 特別価格5,430円(税込・送料込) 『カラフルブースト』 バイタルオレンジ×2本、トゥルーレッド×2本、ポップイエロー×2本 通常価格7,240円(税込・送料込) → 特別価格5,430円(税込・送料込)

キャンペーン中と同じ5,430円(税込・送料込) で購入できるのは、かなりコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。夏の食卓に彩りと栄養をプラスするのに、この機会は絶好です！

フランスで活躍！中村敬斗選手プロフィール

改めて、今回のコラボキャンペーンのアンバサダーを務める中村敬斗選手についてご紹介します。

中村 敬斗（なかむら けいと）

* 生年月日：2000年7月28日生まれ

* 出身地：千葉県

* 所属：フランスのサッカーチーム 『スタッド・ランス（Stade de Reims）』

2018年にガンバ大阪でプロデビューを果たし、翌年には18歳で欧州へ移籍。瞬く間に世界を舞台に活躍の場を広げ、現在はフランスの強豪クラブで数々の勝利に貢献しています。その若き才能とこれからの活躍に、私も胸が高鳴ります！

まとめ：健康と推し活を両立する夏へ！

中村敬斗選手ファンにとって、直筆サイン入りグッズが手に入るチャンスは残りわずか。2026年6月30日までの購入をぜひお忘れなく！

そして、キャンペーンをきっかけに『Vicca』に興味を持った方も、7月1日からの特別価格販売で、その魅力を存分に体験できる絶好の機会です。夏の健康・美容習慣を彩る『Vicca』のダブルプレスジュース、あなたも試してみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。