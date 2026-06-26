日本代表の森保一監督が、DF板倉滉の交代の理由を説明した。

現地時間25日、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節で日本代表はスウェーデン代表と対戦した。

グループ2位で最終戦を迎えた日本。3位のスウェーデンとグループステージ突破を決める戦いの中、前半は0ー0で終了した。

試合ではスウェーデンのDFイサク・ヒエンが負傷後退した中、日本も39分に3バックの中央で先発出場した板倉が途中交代。自ら走ってピッチを後にしていたが、谷口彰悟が緊急出場した。

ハーフタイムのインタビューに応じた森保監督は板倉について「少し筋肉の異常を訴えていた」と理由を説明。「本人は大丈夫という風に言いましたけど、念のために代えました」とした。

前半は0ー0で終えた内容については「相手もシンプルにダイレクトプレーを使ってきていますし、相手の意図を選手たちが止めながら攻撃に繋げて行けていると思います」とコメント。「最後の攻撃のクオリティは、もっと後半上げなければいけない」と、改善点を口にした。

攻撃については「奪ったボールを前に運ぶ、アタッキングサードでシュートまで繋げる選択とクオリティが必要」とコメントし、より精度高くプレーし勝利を目指すとした。

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