中日がDeNAに3対1で勝利

先発投手：中日は中西聖輝が4回1/3回1失点の好投（4安打2奪三振）、DeNAの平良拳太郎は4回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が1点を追加 2回裏：中日が2点を追加 5回表：DeNAが1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 72 43 27 2 .614 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 70 37 32 1 .536 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16