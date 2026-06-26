広島 vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs 阪神
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神2勝-広島2勝（5/17 阪神1-0広島 (阪神)、5/16 阪神1-3広島 (広島)、5/15 阪神2-0広島 (阪神)、4/26 阪神0-1広島 (広島)）
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|72
|43
|27
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16