広島 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs 阪神
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神2勝-広島2勝（5/17 阪神1-0広島 (阪神)、5/16 阪神1-3広島 (広島)、5/15 阪神2-0広島 (阪神)、4/26 阪神0-1広島 (広島)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 72 43 27 2 .614 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 70 37 32 1 .536 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16