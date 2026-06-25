湘南ベルマーレは25日、ベールスホットへ期限付き移籍しているGKポープ・ウィリアムの移籍期間が延長することを発表した。なお、ベールスホット側の発表によると、買い取りオプションが含まれる。

現在31歳のポープ・ウィリアムは、東京ヴェルディの育成組織出身で、2013年にトップチームへ昇格を果たした。その後、FC岐阜、川崎フロンターレ、大分トリニータ、ファジアーノ岡山、FC町田ゼルビアでプレー。2025年夏に横浜F・マリノスから湘南へ移籍し公式戦8試合に出場した。

そして今年2月にベールスホットへの期限付き移籍が決定。半シーズンの在籍で出場機会は訪れなかったものの、2027年6月30日までの期限付き移籍期間延長が決定することになった。

ポープ・ウィリアムは湘南の公式サイトを通じて以下のようにコメントを残している。

「来シーズンもK.ベールスホットV.A.で戦わせていただくことになりました。ヨーロッパという地で新しい価値観や人生観に触れられ、選手としても人としても成長できている気がしています。それを今回は結果として皆さんに届けられるよう、遠い場所でサッカーを楽しんできます。お互いに昇格できるよう、良いシーズンにしましょう」

2025－26シーズンにチャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部）を戦ったベールスホットは、レギュラーシーズンを3位でフィニッシュ。1部昇格プレーオフに進んだが5位ロンメルに決勝で敗れ、1年での1部返り咲きは叶わなかった。