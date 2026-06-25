スペイン紙『マルカ』が、2026－27シーズンのラ・リーガについて、「久々に最高レベル」と記しているようだ。

「ラ・リーガの歴史的強豪と目される3クラブが、スペインサッカー界におけるエリートの地位を取り戻した」とスペイン紙『マルカ』が綴るように、セグンダを優勝したラシン・サンタンデールとデポルティーボ、そして昇格プレーオフを制したマラガが“昇格組”として、トップカテゴリーに帰ってくる。「新シーズンのプリメーラ（1部）は、久々に最高峰の一つであると言えるようになった」と強調している。

というのも同紙によると、ラ・リーガの通算勝ち点ランキングにおいて、創設97年目となる2026－27シーズンを戦う全20クラブが、上位27位までにランクインしているとのこと。昇格組のなかでは、デポルティーボが12位、ラシン・サンタンデールが16位、マラガ（1992年に消滅したCDマラガ時代の記録は含まない）が24位と伝えている。

トップ争いは、歴代2位バルセロナ（通算5031ポイント）が1位レアル・マドリード（通算5129ポイント）との差を「徐々に縮めてきている」と指摘。そして、3位のアトレティコ・マドリード（通算4122ポイント）に続いて4位タイ（通算3850ポイント）につけるのは、上記2クラブと並んで創設以来一度も降格経験なしのアスレティック・ビルバオと、佐藤龍之介の加入が確実視されるバレンシアだ。さらにセビージャが6位（通算3327ポイン）、エスパニョールが7位（通算3086ポイント）、久保建英が所属するレアル・ソシエダが8位（通算3075ポイント）となっているようだ。

また、この歴代ランキングにおいて「最も急速に順位を上げた」とするのが、ビジャレアルだ。1997年に会長に就任したフェルナンド・ロッチ氏の下で、1998－99シーズンに1部デビューして以来、通算26シーズンの在籍で1511ポイントを獲得。ラシン・サンタンデールやマジョルカ（17位）、スポルティング・ヒホン（18位）、オビエド（19位）、ラス・パルマス（20位）といった20世紀に大きな存在感を示した“古豪”を上回り、15位についていると指摘した。

加えて、1部在籍シーズン数が少ないクラブとして、レバンテとマラガ（ともに17シーズン）、アラベス（20シーズン）、ヘタフェを挙げつつ、とくにアンヘル・トーレス会長が率いるヘタフェは、デビューが2004－05シーズンと“新参者”ながら、22シーズンのうち21シーズンをトップカテゴリーで過ごしており、「21世紀の常連クラブ」だと形容している。



なお対照的に、通算58シーズン在籍で歴代11位の2109ポイントを獲得しているレアル・サラゴサは、2025－26シーズンにセグンダで最下位となり、新シーズンは3部で戦うことになっている。